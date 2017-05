For halvannet år siden rømte Mohamad Al-Shab fra hjemlandet Syria.

Han kom til Norge og mottaket i Sjøvegan, et tettsted i Salangen kommune i Troms. Der lærte han å fiske.

For et halvt år siden kom han til Oslo. Etter nyttår begynte han å lære norsk.

Tirsdag begynte den syriske læreren i jobb på Ikea.

Statsråd og ordfører

Det var storfint besøk på Ikea dagen før dagen. Både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) kastet glans over møbelgiganten, og over et spesielt program.

– Det er det første prosjektet som lanseres i Delprogram sysselsetting i Groruddalsatsingen. Det heter «hurtigspor på Ikea», og det blir veldig spennende, sier ordfører Borgen.

Norge kan bli mye bedre til å innlemme flyktninger i arbeidslivet.

Rolf Øhman

Mohamad, Misbah Khan fra Pakistan og Dubai og Christian Matheus fra Peru har vidt forskjellig bakgrunn. Mens krigen har skylden for at Mohamad er her, er det kjærligheten som har lokket de to andre.

Til felles har de at de skal lære et nytt språk og finne seg til rette i et nytt land. Og det skal skje via det nye hurtigsporet.

Raskt i jobb

Etter fire måneder med intensiv norskundervisning i klasserommet, flyttes undervisningen til Ikea tre ganger i uken. Med Ikea-katalogen som en av norskbøkene skal de fortsette å lære norsk, i en arbeidslivssetting. To dager i uken skal de tilbake til klasserommet. Ikea stiller seg til disposisjon som opplæringsarena, men betaler ikke elevene. Det gjør NAV.

– I stedet for å forberede flyktninger og innvandrere til arbeidslivet, vil vi nå bruke 600 timer på å forberede dem i arbeidslivet, sier prosjektleder Kari Anne Thomassen ved NAV Alna. De samarbeider med Oslo voksenopplæring og Ikea.

Rolf Øhman

– Vi er stolte over å kunne bidra i en modell hvor språk og arbeidserfaring samkjøres med sikte på å få en effektiv integrering, sier Clare Rodgers, som er administrerende direktør for Ikea i Norge.

Hun har god erfaring med integrering; i varehuset på Furuset jobber det folk fra 60 nasjoner.

Ikea har tidligere fått pris for sitt gode arbeid med integrering.

Ikea-sjefen garanterer ikke de 14 nye fast jobb når programmet avsluttes til nyttår. Men de får en sjanse til å lære norsk språk, lære om norsk arbeidsliv og til å bygge nettverk og CV.

– Det er flott. Jeg fryktet å havne i et gap etter min forrige jobb. Det er viktig å være i arbeidslivet, mener Misbah.

Ressurspersoner

De tre starter ikke fra scratch.

Christian er utdannet grafisk designer i Peru, og kan gå ganske rett inn i jobb.

Misbah og Mohamad skal jobbe som kundebehandlere.

– Jeg skal også begynne på BI og avslutte en mastergrad, sier Misbah som jobbet åtte år i Dubai før kjærligheten lokket henne mot nord.

Rolf Øhman

– Det blir en overgang. Mye er annerledes her. Jeg tror det blir til det bedre. Jeg har allerede merket at arbeidsmiljøet er mye vennligere her enn i Dubai.

Mohamad er bachelor i engelsk litteratur fra Syria hvor han jobbet som lærer.

– Jeg kan godt tenke meg å fortsette med det, men først skal jeg jobbe her og lære språk.

– Viktig pilotprosjekt

– Det er viktig å få innvandrere og flyktninger inn i arbeidslivet. Der lærer de språk og de kommer på veien inn i samfunnet, sier ordfører Borgen.

Rolf Øhman

Hun håper at de 14 som begynte på Ikea tirsdag er en liten begynnelse på noe som kan bli stort.

– Dette er et pilotprosjekt. Hvis det blir vellykket, og det er jeg nesten helt sikker på at det blir, så kan det kanskje inspirere andre bedrifter til å følge opp, sier Borgen.

– Jeg er helt sikker på at det ikke vil være veldig vanskelig å finne andre bedrifter som også vil være med på dette, sier prosjektleder Thomassen.