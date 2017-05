Plutselig var den der, sommeren. Vips, så er den borte.

To dager fikk vi. Søndag morgen er varmegradene halvert og det regner - vi er tilbake til normalen. Men det har vi etter hvert lært her oppe i verdens utkant, at når været viser seg med godsiden frem, da gjelder det å utnytte muligheten.

Mange har vært flinke til å utnytte sommerens gjestevisitt.

Hvis du synes det har vært varmt i Oslo de siste dagene, så tar du feil. Her derimot, her er det varmt når det er varmt.

– Når været er sånn som nå, lar vi hjem være hjem. I dag lot vi støvsugeren stå, og dro ut, sier Ingrid Wester Amundsen. Sammen med flokken sin har hun slått seg ned i grønnsværet på Kontraskjæret hvor friskt, vårgrønt løv spruter ut av kvister og grener.

Årets hittil varmeste dag☀️ desverre kommer vi ikke til å passere denne i uka som kommer, men sommeren ligger fortsatt foran oss. pic.twitter.com/GGFoZldN17 — Meteorologene (@Meteorologene) May 6, 2017

Matpause på Kontraskjæret

– Det var så langt vi kom, forklarer Ole André Sjøgren. – Nå har Vega på ti måneder fått grøt, og vi er egentlig klar for en nye etappe.

Sammen med hunden Mogen er de tre på vei fra Rådhusplassen og hjem til Kampen.

– Vi har vært på strandrydding på Gressholmen i regi av MDG Gamle Oslo. Det er visst den nasjonale strandryddedagen i dag, og vi har bidratt litt og hatt en strålende dag, sier Ingrid, mens Ole-André leter frem hatten.

– Det er ikke for at jeg skal ta meg ut, det er for å verne toppetasjen. Det er blitt litt mye sol for den i dag, sier han. som er glissent bevokst på toppen.

– Er det like fint i morgen, så drar vi ut igjen. Støvsugeren kan stå en dag til, sier Ingrid.

Kaldfronten er rett rundt hjørnet

Men det kan godt hende at støvsugerne blir funnet frem.

– Ja, dette varer dessverre ikke, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad. Han kan fortelle at en kaldfront er på vei sørover, den lå over nordlige deler av Østlandet tidlig i kveld, og treffer Oslo-området etter midnatt.

– Da blir det regn til utpå formiddagene, og i etterkant av fronten blir det kaldere. Utpå ettermiddagen kan vi kanskje begynne å nærme oss 15 grader, mens vi mange steder i Osloområdet har bikket over på den rette siden av 20-tallet.

– Videre da?

– Det ser ikke ut til å bli mer nedbør, temperaturene blir langsomt bedre, men de ser ikke ut til å nå dagens nivå med det første.

– Det er snart 17. mai?

– Så langt frem har vi ikke sikre prognoser, men foreløpig ser det ikke avskrekkende ut.

Best i skyggen?

Det finnes mange definisjoner av sommer. En av de enkleste er at det er sommer når det er best å sitte i skyggen. Og lørdag var altså temperaturen på den rette siden av 20 i skyggen og på gal side av 30 i solen. Det var kanskje en sånn dag.

– Det er egentlig det, men det er ikke derfor vi sitter her sier Petra Hentilä og Ulf Erik Engum og løfter sine glass på skyggesiden av Øvre Slottsgate.

– Vi fant ikke noen ledige plasser i solen. men dette er egentlig ikke så dumt, det er svalt, rolig og godt å sitte her.