10 tips for helgen (16–18. juni)

1. Klassisk folkefest med Oslo-Filharmonien

Johannes Granseth

Oslo-Filharmoniens gratis friluftskonsert på Myraløkka samler årlig tusenvis av mennesker. Også i år kan du ta med deg familie og venner, kurv og pledd og nyte klassisk musikk med Norges topporkester. Musikken spenner fra klassiske perler til musikal- og filmmusikk. Solister er fiolinisten Oda Holt Günther og sopranen Mari Eriksmoen. Kim Haugen er konferansier, og det er Kristiina Poska som dirigerer.

Hvor: Myraløkka på Sagene

Når: Søndag kl. 15

2. Festen er tilbake i badet

Ingar Storfjell / ØYVIND NORDLI

Norwegian Wood har vendt tilbake til Frognerbadet, og slår på stortrommen med et knippe av Norges mest folkekjære artister: Susanne Sundfør, Lillebjørn Nilsen, Kari Bremnes, Klovner i Kamp, Raga Rockers, deLillos, Anneli Drecker med flere.

Hvor: Frognerbadet

Når: Torsdag til lørdag

3. Hest er best

Barnas Hestefestival

Vil du ri, stelle hester og få en smakebit på hva hestesport er? Da er Barnas Hestefestival i Alnaparken lørdag midt i blinken. Norges Rytterforbund med samarbeidspartnere står bak festivalen, der det blir mange morsomme aktiviteter og møter med hester og andre dyr.

Nedre Lindeberg besøksgård kommer med gårdsdyr, Stovner Hundeklubb stiller opp for å snakke om hundetrening og agility, Oslo og Akershus Hoppeklubb demonstrerer kaninhopping, og Dyrebeskyttelsen Oslo og Omegn snakker med de besøkende om dyrevelferd.

Hvor: Alnaparken

Når: Lørdag 11–15

4. Perfeksjon til tåspissene

Erika Hebbert

Vil du se morgendagens profesjonelle ballettdansere kvittere for tre års utdannelse på KHiO, har du muligheten torsdag og fredag. Da danser avgangsklassen på den klassiske ballettlinjen sin forestilling. Hele fire av studentene er tatt opp i Nasjonalballetten UNG – der de skal videreforedle sine danseferdigheter i tett samarbeid med Nasjonalballetten.

Hvor: Hovedscenen, Kunsthøgskolen i Oslo

Når: Torsdag og fredag 17.30

5. Sild til folket

Øhman Rolf

Sild er en av Norges eldste råvarer, men har ikke fått den plassen den fortjener på det moderne kjøkken. Nå vil Norges sjømatråd gjøre silda trendy og arrangerer Sildas Dag på Vippa. Her blir det delt ut gratis smaksprøver av små silderetter for å inspirere folk til å teste ut sild i større grad enn hva de gjør i dag.

Hvor: Vippa på Vippetangen

Når: Torsdag 17:00 – 20:00.

6. En nær-R.E.M.-opplevelse

JACK PLUNKETT / TT / NTB scanpix

Det er ikke hver dag du kan oppleve superstjerner på nært hold, men søndag dukker sannelig et knippe medlemmer fra REM opp på Rockefellers intimscene John Dee. The No Ones består av Peter Buck (R.E.M.), Scott McCaughey (The Minus 5/R.E.M.), Frode Strømstad (I Was A King) og Arne Kjelsrud Mathisen (I Was A King). Nå platedebuterer bandet med en EP, og det skal feires. Ryktene vil ha det til at også Mike Mills også dukker opp, så her blir det stjernetungt toppmøte.

Hvor: John Dee

Når: Søndag kl. 20

7. Gratulerer med dagen, Sir Paul

BENOIT TESSIER / X02011

Søndag fyller den ikke ukjente bassisten Paul McCartney 75, og det vil et norsk stjernelag feire uttrykkelig. Det skulle holde å nevne navn som Lars Lillo-Stenberg, Paal Flaata, Lars Saabye Christensen, Pål Angelskår, Jan Eggum, Rita Eriksen, Tom Mathisen, Finn Bjelke, Signe Marie Rustad, Bjarte Hjelmeland, Tor Endresen, Sølvguttene og Oslo Strings, så ligger alt til rette for en festaften.

Hvor: Rockefeller

Når: Søndag kl. 19

8. En fagott start på helgen

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Oslo Fagottkor tyvstarter festivalsesongen med to show på Sentralen. Fagottene lover nye låter, fete arrangementer med live band, høye hæler, røde rulleskøyter, glitter, stas, strutsefjær og rause mengder musikk-komikk. Etter showene blir det party natten lang der DJ-duoen Lisa & Lisa spiller frem til dørene stenger kl. 03.00.

Hvor: Marmorsalen, Sentralen

Når: Fredag kl. 19 og 21.30

9. Par i rårock

Øystein Klock

Er du klar for punkblues, garage og rock’n’roll er duoen Quarter Wolf noe for deg. Nå er de klare med sitt tredje album, og det feires med storstilt konsertering.

Hvor: Revolver

Når: Fredag kl. 21

10. Sommerkonserter i Vigeland- museet

Indrelid, Trygve

Sommerkonsertene i Vigeland-museets borggård mønstrer norske og internasjonale musikere hver søndag fra 18. juni til 3. september. Pianistene Håvard Gimse, Håkon Austbø, sangerne Yngve Søberg og Gjøril Songvoll, fiolinisten Ole Böhn og saksofonkometen Håkon Kornstad er blant de norske artistene. Cristina Ortiz, Leipzig Strykekvartett, Ophelia Ragtime Orchestra og Magnolia Jazzband får publikum også høre i sommer.

Først ute er sopranen Birgitte Christensen og barytonen Ole Jørgen Kristiansen, akkompagnert av pianisten John Lidal. De byr på sanger, arier og duetter av blant andre Grieg, Nyström, Mozart, Dvorak og Gershwin.

Hvor: Vigeland-museets borggård

Når: Søndager kl. 14