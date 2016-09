10 tips for helgen

1. FusionFilm

I fjor byttet Skeive Filmer navn til Oslo/Fusion, og i år er det 26. gang festivalen arrangeres. Målet er fortsatt å bryte ned fordommer og myter om skeiv film.

Åpningsfilmen er Sundance-filmen Other People. Mellom den og avslutningsfilmen byr festivalen på alt fra dokumentarer til lystig sex i verdensrommet. Avslutningsfilmen er Absolutely Fabulous og er et gjensyn med Patsy og Edina som er like glad i sprudle vann nå som før.

Oversikten over programmet finner du ved å klikke her.

Hvor: Cinemateket

Når: Hele helgen

2. Samtiden er nå

Erik Berg

Sier vi Ultima festivalen tenker du kanskje avansert pling plong musikk du ikke skjønner noe av. Vi anbefaler deg likevel å utfordre alle sanser og sjekke ut den spennende, og til tider provoserende, festivalen for samtidsmusikk. Over 10 dager blir det konserter, danseforestillinger, kunstinstallasjoner og film.

Full oversikt over programmet finner du ved å klikke her.

Hvor: Over hele byen

Når: Fra 8.–17. september

3. Ibsen er her fortsatt

Jens Vilela Neumann

Ibsenfestivalen starter også denne helgen med en rekke spennende norske og internasjonale stykker på programmet. Gjestespillene kommer fra både Hellas, England og Zimbabwe.

Water Games er en bearbeidelse av Ibsens En folkefiende. Det er en tysk-zimbabwisk produksjon, som vises denne helgen.

Oversikt over programmet finner du her.

Hvor: Nationaltheatret

Når: Fra 8. september

4. Stjerneduo i Operaen

Aagaard, Rolf M.

Den tyske barytonen Matthias Goerne og Leif Ove Andsnes gjør Schuberts sangsyklus Winterreise i Operaen. Stjerneduoen gjorde et sterkt inntrykk på Aftenpostens musikkanmelder under Andsnes’ kammermusikkfestival i Hardanger i sommer, og særlig barytonens stemmeprakt ble berømmet:

«Hans utrolig vakre klang, dramatiske stålkontroll og enorme styrke- og registerspenn gjør Goerne til en av de aller beste lied-sangerne vi har i dag».

Nå er det publikum i Oslo som skal få oppleve tolkningen av en av tidenes kanskje mest kjente sangsykluser.

Hvor: Operaen

Når: Søndag kl 18

5. Familieforestilling ved Karpedammen

Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Utendørsopera er moro for små og store, og i forestillingen Operaens helter og antihelter får publikum møte karakterer som kjemper for livet, rollefigurer som går gjennom ild og vann for kjærligheten, listige kvinner som lurer husbonden trill rundt, og menn som opponerer mot adel og klassesystem. Operalitteraturen har også sine antihelter, skurker og luringer i rikt monn. Alle synger de på utendørsscenen på Akershus. Det hele knyttes sammen av Minken Fosheim.

Hvor: Karpedammen Scene, Akershus

Når: Lørdag kl. 15.30

6. Chili-rock

Steve Keros

Red Hot Chili Peppers trenger vel ingen introduksjon. Det er nok mange som gleder seg til at de nå spiller sin første konsert i Norge på 13. år. Bandet består av Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith og Josh Klinghoffer.

Hvor: Telenor Arena

Når: Torsdag. Shuttlebusser fra Oslo starter kl. 16.00

7. Løp og støtt en god sak

Arrangementet No Finish Line går til inntekt for Stine Sofies Stiftelsen, som jobber for at barn skal ha en oppvekst uten vold samt å styrke rettssikkerheten til voldsutsatte og pårørende. En runde betyr 10 kroner. Du løper, sponsorene betaler.

Konseptet er et gateløp, tilgjengelig for alle, med lav terskel for deltakelse. Deltakerne løper eller går i en etablert bane på 800 meter. Banen er åpen døgnet rundt, den enkelte deltaker løper eller går så mange runder en ønsker.

Hvor: Rådhusplassen

Når: Torsdag til søndag

8. Sirkus som kunst

Andreas Bergmann/Circus Xanti

Sirkus er mye mer enn den tradisjonelle manesjen med sagmugg og klovner. Circus Xantis har like godt åpnet en hel sirkuslandsby på Torshov.

I tillegg til kurs og workshops inviterer de til profesjonelle forestillinger som bryter med din tradisjonelle oppfatning av hva sirkus er for noe. Lørdagens Cirq de Lux blander for eksempel burlesk med sirkus i en kabaret.

Hvor: Torshovparken

Når: Hele helgen

9. Elsket og hatet

Lørdag åpner Høstutstillingen dørene for en ny opplevelse av hva som er kunst. Den ble første gang arrangert i 1882 og har siden den gang vært både elsket og hatet. Det er Norges største mønstring av samtidskunst.

Hvor: Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 18

Når: 10. september–9. oktober

10. Spennende i jazzland

Julia Marie Naglestad

Hedvig Mollestad Trios nye plate begeistret Aftenpostens anmelder, som slo til med terningkast 5.

«Trioen har noe magisk ved seg. Jeg har det fra sikre kilder», skrev vår anmelder

Hvordan de høres ut på scenen kan du sjekke ut denne helgen.

Hvor: Victoria Jazzscene

Når: Lørdag kl. 21.00