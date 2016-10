1. Mat + musikk = ByLam

Hva skjer når Bylarm og MatPrat slår seg sammen? Da blir det ByLam! Youngstorget fylles opp av foodtrucks og boder som vil servere lammeretter fra alle verdenshjørner. by:Larm står for musikken med blant andre Daniel Kvammen og Valkyrien Allstars på scenen.

Hvor: Youngstorget

Når: Torsdag kl. 11.00–21.00

2. Samtidskunst til folket

Oslo Art Weekend er et årlig arrangement hvor byens galleri inviterer deg med inn i samtidskunstens spennende og utfordrende verden. Det blir foredrag, utstillinger, omvisninger og performance.

Hvor: Over hele byen

Når: Hele helgen

3. Høst? Javisst! Tid for hest!

Denne helgen går Norges største hesteshow av stabelen. Det betyr at flere av verdens beste ryttere og hester setter hverandre stevne på Fornebu. Arrangementet er nemlig også den offisielle starten på verdenscupen i sprangridning. Her får du mulighet til å se hestesport i mange varianter, show, stands, salgsboder og annen moro.

Hvor: Telenor Arena

Når: Torsdag 17-23, fredag og søndag 8–23, lørdag 8–24

4. Vokalt høydepunkt

Den tyske mezzosopranen Petra Lang er en av verdens fremste sangere, særlig kjent for sine Wagner-tolkninger. Hun var elev av vår egen Wagner-sangerinne Ingrid Bjoner, og de to holdt kontakten helt frem til Bjoners død i 2006.

Dermed blir det et vokalt høydepunkt på Oslo-Filharmoniens konsert når Petra Lang skal synge Brünnhildes Schlussgesang fra Wagners Götterdämmerung. OFO spiller også Siegfrieds Rheinfahrt og Trauermusik fra Götterdämmerung, i tillegg til Schumanns Symfoni nr. 3. Marek Janowski er dirigent.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag kl. 19

5. Bayersk ompa-fest

Oktober betyr oktoberfest i München. Har du hverken tid eller råd til å dra på tur, er det mye nærmere å ta turen opp til Grefsenkollen. Her blir det full fest med Oslo Blaaseorkester, allsang, godt øl og mat.

Hvor: Grefsenkollen

Når: Fredag fra kl. 18.00

6. Unni fyller 20

Unni Wilhelmsen reist rundt i Norge med bitte små norskdesignede gitarer med forsterker, på akustiske gitarer, på sølvskimrende elgitarer med vreng og ekko, eller på piano. Det har resultert i åtte album og snart 1800 konserter. Nå feirer hun 20 år som artist, og tar med seg det beste hun har av både gitarer, låter og musikalske gjester som Ole Jørn Myklebust, Sol Heilo, Hanne Mari Karlsen, Eva Weel Skram, Henning Kvitnes og Sivert Sivertsen.

Hvor: Rockefeller

Når: Torsdag kl. 21

7. Opera for alle

Festivalen Opera til folket har som mål å gjøre operamusikken litt mindre elitistisk og mer folkelig. Festivalen arrangeres for 10 gang. Det blir opera på trikken, for barn, på pub og på mer tradisjonelle musikkscener. Artistene som skal trylle frem magiske toner er blant andre Claire Rutter, Elizabeth Norberg-Schulz, Gjøril Songvoll, Thomas Ruud og Knut Skram.

Hvor: Forskjellige scener

Når: Varer til 1. november

8. Tre dager kammermusikk for Schumann

Schumann på 123 er en ny klassisk minifestival for kammermusikkelskere i Teatersalen fra 1908, der det er ideell akustikk for nettopp kammermusikk. Engegårdkvartetten er initiativtagere til minifestivalen og har fått med seg blant andre pianisten Håvard Gimse og sangerinnen Isa Katharina Gericke for å hylle komponisten Schumann tre dager til ende. Det blir mesterverk for kammermusikk, klaver og sang, dikt, dagbøker, brev og Goethes Faust.

Hvor: Teatersalen, Nynorskens Hus, Rosenkrantz' gate 8

Når: Fredag, lørdag og søndag kl. 18

9. Seilerne og Silya

Silya, eller Silje Haugum Nymoen som Oslojenta egentlig heter, startet karrièren som gjestesolist. Senere ble hun fast vokalist i gruppen Multicyde. Du har også sikkert sett henne som programleder i MGP og som vinner av Stjernekamp.

Nå står hun i bresjen for Silya & the Sailors, som er klar med albumet Chapter 2: Resolution.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 19.00

10. Gitarulvene kommer!

Garage/punk-bandet Guitar Wolf fra Nagasaki er kanskje like kjent for sin energiske musikk som for bidraget til zombie-kultfilmen Wild Zero. Bandet har stått på siden 1987 og gitt ut en drøss studioalbum. Deres nyeste epos heter T-Rex from A Tiny Space Yojouhan, og er som vanlig fylt med elleville, overstyrte låter og hyperintensiv vokal. Dette blir knallhardt!

Hvor: Vulkan Arena

Når: Torsdag kl. 20