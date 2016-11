10 tips for helgen

1. Ny Turte i Blåfjell

Klassikeren Jul i Blåfjell trekker tusenvis av barn og voksne til Oslo Nye Teater når det nærmer seg jul. I år spiller teateret forestillingen for 15. gang.

I år spiller Guro Karijord blånissejenta Turte som utfordrer blånissenes forestillinger om evige sannheter i Blåfjell. Hun debuterte på Oslo Nye Teater i fjor i musikalen Den glade enke, hvor hun var med i ensemblet.

Hvor: Oslo Nye Teater

Når: Torsdag, fredag og lørdag. Spilles til 31. desember.

2. Klarinett ut, klaver inn

John Andresen

Pianisten Håvard Gimse er solist med Oslo-Filharmonien i Beethovens klaverkonsert nr. 3 i Oslo Konserthus. På programmet står også Dvoraks Symfoni nr. 9 "Fra den nye verden", under ledelse av dirigent Eivind Aadland. Denne konserten går inn istedenfor forestillingen «Genesis» med klarinettisten Martin Fröst, som er utsatt på ubestemt tid på grunn av sykdom.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Torsdag og fredag kl. 19

3. Turbofest med høy sminkefaktor

Sara Johannessen/NTB SCANPIX

Finn frem denimjakken, sjømannshatten og rougen, for nå er det igjen klart for Turboneger-konsert i Oslo. Eller City of Satan som være jeanskledde gromgutter liker å kalle byen. Regn med bratt glassføring, elleville og utagerende fans, såkalt Turbojugend. Og ikke minst høy musikk og ditto stemning.

Hvor: Rockefeller

Når: Fredag kl. 20.00

4. Julelatter

Marit Hommedal/ NTB Scanpix

Ikke vet vi om julelatteren er annerledes enn sommerlatteren, men du kan jo finne ut av det selv på Latter. Frem mot jul serverer Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland og Emil Lystvedt Berntsen fra BMI (Bare Moro Impro) improvisert humor i et forrykende tempo med musikk attåt.

Hvor: Latter

Når: Ons, tors, fre. og lø. til og med 17. desember

5. Nå tennes tusen julelys

Andrey_Kuzmin / Shutterstock

Nå skriver vi straks 1. søndag i advent. Det betyr at julegranene tennes over hele byen. I Frognerparken står ordfører Marianne Borgen klar til å tenne lysene. Det blir sang av Skøyen skolekor og Vigelands kafé serverer gløgg og pepperkaker gratis.

Hvor: Rett ved hovedinngangen Frognerparken

Når: Søndag kl. 16.30

6. Dansefilmfestival

Franck Joyeux

I samarbeid med Institut français de Norvège inviterer Coda film til en liten minifestival denne helgen. I sentrum står dansefilmens symbolske kraft. I år får de besøk av Jean-Paul Goude, en fransk fotograf og reklamefilmskaper. Han er kjent for sine ikoniske portretter av Grace Jones og reklamer for blant andre Chanel. Festivalen viser hans dokumentar So Far So Goude.

Hvor: Cinemateket og Nasjonalgalleriet

Når: Lørdag kl. 18.00 og søndag fra kl. 13.00

7. Byttemarked på Tøyen

Olav Olsen

Istedenfor å shoppe på den såkalte Black Friday, kan du bli med på Green Saturday byttemarked på Tøyen lørdag. Ta med deg det du ikke trenger lav bøker, filmer, lesestoff, din gamle gitar eller brettspill. Bytt inn og få med noe nytt hjem! Alt du kan låne på Deichmanske bibliotek, kan du bytte denne dagen

Hvor: Deichmanske bibliotek, Tøyen.

Når: Lørdag kl. 12.00–15.00.

8. Bachs Juleoratorium

Tid for julestemning i Domkirken når Barokkanerne og solister fremfører alle 6 kantatene fra Bachs populære mesterverk Juleoratoriet. med Oslo Domkor

Verket forteller historien om Jesu fødsel gjennom tradisjonelle utdrag fra evangeliene og arier og korsatser som belyser fortellingen.

Solister er sopranen Berit Norbakken Solset og alten Marianne Beate Kielland. I tillegg synger en av verdens fremste barokktenorer, Makoto Sakurada fra Japan. Bass er Konstantin Wolff fra Tyskland, også han internasjonalt anerkjent.

Dirigent og kunstnerisk leder er Vivianne Sydnes.

Hvor: Oslo Domkirke

Når: Lørdag og søndag

9. Julestemning på gården

Signe Dons

Botanisk hages Venner inviterer til tradisjonsrikt julemarked med husflids- og håndverksprodukter – og hjemmestrikkede, hjemmebakte og hjemmelagde julegaver. Det blir også mulig å ta en rundtur i hagen med hest og vogn. Kl. 12.00 synger Vålerengen pikekor.

Hvor: Tøyen hovedgård

Når: Lørdag kl. 11.00–16.00

10. Folkelig lurveleven

Garmarna2015.com

Det blir musikalsk norsk/svensk forbrødring med nogo attåt når selveste Garmarna er tilbake til Oslo med vokalist Emma Härdelin i spissen. Folkrockbandet, som startet i 1991, har gjenoppstått etter noen års pause og ga i fjor ut albumet 6. Den norske duoen Røine/Hulbækmo består av multiinstrumentalist Anders E. Røine og trommeslager m.m. Hans Hulbækmo. Dette tegner til å bli en eksplosiv musikkmiks.

Hvor: Riksscenen, Schouskvartalet

Når: Fredag kl. 20