10 tips for helgen

1. Hva vet du om Somalia?

Fredag og lørdag er det mulighet å bli bedre kjent med somalisk kultur. I løpet av de to dagene kan du møte forfatteren Nadifa Mohamed, Ladan Osman, Farah Gabdon og Martin Orwin. Det blir også tospråklig fortellerstund, foredrag ved Safia Aidid og konsert med artisten Aar Maanta. Se hele programmet på litteraturhuset.no Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag fra kl. 17.00 og lørdag fra kl. 11.00

2. Solistkoret med unge dirigenter

Det Norske Solistkor vil bidra til å løfte morgendagens dirigenter. Eksempel på samarbeidet får publikum oppleve i Aulaen når koret stiller sine profesjonelle sangere til disposisjon for to unge dirigentstudenter som tar sin mastereksamen i kordirigering. Mick Aspen Melby og Timothy Ferguson får sammen med koret leke seg med lyder i verket Plym-Plym av Kåre Kolberg. Det blir også musikk av Grieg, Kjerulf, Martin og Brahms, pluss Olivier Messiaens Cinq Rechants.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag kl. 19

3. Ørkenblues på Torshov

LUIS ENRIQUE ASCUI / X00947

Bandet Tinariwen har sitt utspring i Tuareg-folket i Sør-Sahara og deler deres dramatiske historie. Bono, Carlos Santana, Robert Plant, Brian Eno og Thom Yorke fra Radiohead er blant dem som har uttrykt beundring for bandets såkalte ørkenblues. På scenen er bandet kjent for sine sterke opptredener, så det blir neppe noe unntak denne lørdagen.

Hvor: Cosmopolite

Når: Lørdag kl. 21

4. Fest som en pirat

Maria Pasenau

Bandet Pirate Love ga ut to kritikerroste album før de gikk under jorden. Nå gjenoppstår de som PRTLVX med nytt album. I bunnen er det fremdeles tung, hypnotisk, mørk og fengende dysterpop. Lørdag feirer de albumet med en gedigen slippfest. Her blir det liv i luken.

Hvor: Blå

Når: Lørdag kl. 20

5. Lyden av Twin Peaks i Sentrum

Kultserien Twin Peaks var en av 90-tallets mest omtalte TV-serier, ikke minst takket være Angelo Badalamentis lydspor. Nå er serien tilbake, og det vil fan-bandet The Norwegians feire med å ta oss tilbake til seriens særegne musikalske univers. 21. mai har serien premiere på HBO Nordic og Showtime.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 20.00

6. Heftig fredag på Krøsset

Ester Segarra / Ester Segarra

Finn frem naglebeltet og øreproppene, for nå blir det liv: Sveitsiske Bölzer og norske Obliteration kommer til å valse over publikum med nådeløs hardrock fra nest nederste hylle i Dantes Inferno. NB: Konserten er flyttet fra Pokalen til Krøsset.

Hvor: Krøsset

Når: Fredag kl. 22

7. Hun har et Pauli ord til deg i Jakob kirke

Aslaug Olette Klausen

I serien Svovelprekener har vi i dag kommet til journalist, kritiker og skribent Inger Merete Hobbelstad, som snakker om «Forakten for lavere klasser blant dem som mener å forsvare dem». Mange «vanlige folk» over hele vår del av verden har en følelse av at samfunnseliten forakter arbeiderklassens holdninger, adferd og kultur – og stemmer deretter. Har utdanningseliter og etablerte politikere brakt dette raseriet over seg selv?

Hvor: Kulturkirken Jakob

Når: Torsdag kl. 19

8. Kunstvåren

Lauren Davis

Forbundet Frie Fotografer inviterer til sin årlige vårutstilling. Dette er en utstilling som bringer norsk kamerabasert kunst til et bredt publikum. Kunstnere i utstillingen: Andreas Meinich / Andrew Amorim / Christian Tunge / Christine Hansen / Fin Serck-Hanssen / Hannah Mjølsnes / Lauren Davis / Margarida Paiva / Melanie Kitti / Sandra Vaka Olsen.

Hvor: MELK galleri.

Når: Tirsdag – søndag kl. 12.00–16.00. Varer til 8. juni.

9. Operasvisker på Sentralen

Privat

Elsker du kjente og kjære operasvisker, er det bare å ta en tur til Sentralen i helgen. Kammergruppen Duo Chiaroscuro gjester konsertserien Saturday Classics og har en haug med publikumsfavoritter på programmet. Her får du høre noen av operalitteraturens «greatest hits», blant annet fra Puccinis Madama Butterfly, Donizettis Anna Bolena, Mozarts Cosi fan tutte, Bellinis Norma og ikke minst Blomsterduetten av Delibes.

Sangerne Karen Rosenberg Olsen og Silje Vatne Heggem har tonefølge av Bendik Finnerud på piano.

Hvor: Sentralen

Når: Lørdag kl. 18

10. Dr. Funkenstein byr på dansefest

Funkminister George Clinton har lang fartstid innen bransjen. Han ledet funk-kollektivet Parliament på syttitallet, fortsatte reisen med Funkadelic utover i åttiårene, og har hatt en enorm betydning for populærmusikken. Lørdag blir det funk, soul og psykedelia med fullt band.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag kl. 20