1. Kosmisk tur med showprofessoren

Professor Brian Cox er programleder og partikkelfysiker. Han gjør vitenskap tilgjengelig for folk flest og er kjent for en rekke vitenskapsprogrammer på BBC, blant annet Wonders of the Solar System. Showene tester grensene for vår kunnskap og gjør komplekse ideer tilgjengelig – og underholdende – for alle. Bli med på en svimlende reise i tid og rom.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag kl. 18

2. Rockens evighetsmaskin ruller videre

Ian Hunter har hatt en sentral plass på den internasjonale musikkscenen i femti år, både som artist og låtskriver/komponist. Som leder av Mott The Hoople skapte han rockehistorie med flere albumklassikere og en rekke hitlåter, bl.a. «All the Young Dudes» signert David Bowie, «Roll Away the Stone» og «The Golden Age of Rock’n’roll». Som liveartist og vokalist har han fengslet rockepublikumet siden slutten av 60-tallet. Nå er han tilbake med nytt album og backingmusikerne i The Rant Band.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Søndag kl. 19.30

3. Filmfeber i Oslo

Clay Enos

Oslo Pix arrangeres for første gang i år. Det blir gjester, foredrag, debatter, utekino og førpremière på superheltfilmen Wonder Woman. Årets åpningsfilm er Fra balkongen regissert av Ole Gjæver, sist sett løpende naken på fjellet imot naturen. Seksti filmer står på programmet, så det er mye å velge mellom for filmfans.

Hvor: Saga & Klingenberg

Når: Varer til og med 13. juni

4. Rulleskifest og show i Kollen

Snorre Veggan

Hele langrennslandslaget og kombinertlandslaget skal måle krefter i rulleskiløypene på Holmenkollen Skishow.

I tillegg til rulleski blir det 100 meter supersprint med verdens raskeste skiløpere, drilloppvisning med Hans Majestets Kongens Gardes 3. Gardekompani og mange morsomme aktiviteter for barna, blant annet en sjanse til å få autografen til Marit Bjørgen eller andre skihelter.

Det er gratis inngang for publikum.

Hvor: Skiarenaen i Holmenkollen

Når: Lørdag kl. 16

5. Frekke streker feires

OCX (Oslo Comics Expo) er seriefolkets egen festival. Her kan du møte serieskapere, høre debatter, se utstillinger, få signert splitter nye utgivelser med mye mer. Det blir også prisutdelinger, bl.a. Årets tegneserie.

Hvor: Serieteket, Schous plass

Når: Fredag kl. 17–22, lørdag kl. 11–02

6. Nyskrevet musikal

Musikalen Havaaner basert på en idé av Sara Engesvik, Jenny Engh og Fredrik Storsveen, sistnevnte har også skrevet tekst og musikk. Handlingen i det nyskrevne stykket er lagt til et lukket samfunn langs en flere kilometer lang strand. Avgrenset fra omverdenen lever innbyggerne sine liv i apati, helt uten ambisjoner for seg selv, naboen eller verden for øvrig.

Når det plutselig kommer en gjeng fra utsiden av gjerdet vekkes det noe i 19 år gamle Charla.

Hvor: Edderkoppen Scene

Når: Fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 18.00

7. Fest for ølhunder

Bjørke Magnus Knutsen

For første gang arrangeres Håndverksølfestivalen, der over 50 bryggerier fra inn- og utland deltar. Dermed har du muligheten til å prøve enn 200 typer øl i området rundt Kulturkirken Jakob og inne i selve kirken.

Hvor: Kulturkirken Jakob i Hausmanns gate

Når: Fredag kl. 15–22, lørdag kl. 13–22

8. Tør du dette: Italiensk skrekkrock på Blitz?

Det italienske bandet Goblin har altså hugd seg inn i film- og musikkhistorien gjennom sitt samarbeid med den italienske filmskaperen Dario Argento, i særdeleshet for filmmusikken til Profondo Rosso og Suspiria. Bandet har antatt en rekke former siden starten i 1975, nå står fire av de fem originale medlemmene på Blitz’ scene. Norske Tusmørke varmer opp.

Hvor: Blitz

Når: Lørdag kl. 20

9. Norges største streetdance-festival

Urban Moves festival er Norges største street dance festival. Hele helgen blir det forestillinger, jams, battles og workshops på Dansens Hus. Den britiske koreografen Botis Seva kommer til Oslo med sitt kompani Far From The Norm. Kompaniets forestilling Reck overskrider grensene mellom hip hop, samtidsdans og teater.

Hvor: Dansens Hus

Når: Fredag til søndag

10. Teaterfest i Oslo

Fredag denne uken starter teaterfestivalen Heddadagene i Oslo, med teater fra hele landet som besøker hovedstadens teaterscener en hel uke. 29 teatre har gått sammen om å arrangere Heddadagene. Åpningen Begynnelser fra Trøndelag Teater blir spektakulær med rockebandet Motopsycho på scenen. Forestillingen skal gå på Nationaltheatret to dager og starter festivalen fredag 9. juni.

Hvor: Oslos teaterscener

Når: 9.–18. juni