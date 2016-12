10 tips for nyttårshelgen

1. Nyttårsfyrverkeri

Husk at det ikke er tillatt å skyte opp fyrverkeri innenfor Ring 2. Men fortvil ikke, det offisielle fyrverkeriet blir godt synlig fra flere steder i byen.

Oslos offisielle fyrverkeri skytes opp fra to steder:

Oslo havnebasseng: Fyrverkeriet i sentrum blir skutt opp fra en flåte i havnebassenget ved Oslo rådhus. Fyrverkeriet skal være synlig fra de fleste steder i sentrum så lenge været er klart.

Furuset idrettspark: Fyrverkeriet som sendes opp på Furuset blir synlig fra hele det nordøstlige Oslo, og spesielt i Groruddalen.

Fyrverkeriet starter ved midnatt og varer i ca. 10 minutter.

2. Jakten på julestjernen

Øyvind Eide

Nationaltheatrets store juleklassiker Reisen til julestjernen spilles hele romjulen, nå i ny drakt. I huskoreograf Kjersti Horns regi går tradisjon og modernitet hånd i hånd.

I 92 år har Sverre Brandts Reisen til julestjernen sørget for julestemning til publikum. Den nye regien vekker begeistring. Aftenpostens anmelder mener den er både morsom og moderne, men har også kritiske kommentarer.

Hvor: Nationaltheatret

Når: Torsdag kl. 15, fredag kl. 18 og lørdag kl. 14

3. Fest i godt selskap

Handout

Det Gode Selskab er et klubbkonsept med forkjærlighet for clubbing på dagtid. Nyttårsaften blir det derimot fest til langt inn i det nye året. Arrangørene gjør klar for en spektakulær romferd som skal ta Oslos astronauter med på årets siste reise gjennom tiden og inn i 2017. Vulkan Arenas hovedsal presenterer konseptet Det Gode Selskab med dj´s Solaris, Thomas Refvik og Philip Hinz. I rom 2 står dj-ene Joachim Lutzow, Øyvind Eilertsen, Dortmund (aka. Karl Fraunhofer) og Joel: K & Thomas Skjærstad klar.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Lørdag fra kl. 21.00

4. Hete nyttårsrytmer

Reggaeton, salsa, bachata, merengue og latin-hits er stikkord for årets siste Big Latin Party. Arrangørene lover en varm, sydende og fyrig nyttårsfest.

Hvor: Rockefeller

Når: Lørdag fra kl. 22.00

5. Et blått, nytt år

Nyttårsfesten på Blå har vært arrangert i en årrekke. Arrangørene lover kalasstemning når Magnus International, Sondre Askedalen, Tellström og Gaute Haaversen skal gi deg en god start på 2017.

Hvor: Blå

Når: Lørdag kl. 22.00

6. Guidet tur i sentrum

Dan P. Neegaard

Du tror kanskje du vet alt om hva som befinner seg i Oslo sentrum? Vandringen I Oslos hjerte tar deg med bak fasadene til byens mest kjente bygninger samt noen skjulte perler.

Oppmøte: Oslo Visitor Centre, Jernbanetorget 1

Når: Lørdag kl. 14.00

7. Jakten på Jesus

Lasse Fløde

«Etterlyst: Jesus er en hybrid av religionsforedrag, biografisk konsert, evangelietolkning og revy. Og det funker som teater. Forunderlig»!

Aftenpostens anmelder Mona Levin lot seg begeistre av forestilling på Det Norske Teatret, der Eidsvåg prediker kjærlighetens evangelium med sine sanger, sine dikt og sine ord for vår tid.

Har du ikke sett duoen Bjørn Eidsvåg og Svein Tindberg i Etterlyst: Jesus, er det fortsatt muligheter til og med nyttårsaften.

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Onsdag, torsdag, fredag kl. 20, lørdag kl. 18

8. Midnattsmesse i Oslo domkirke

Johannes Granseth

Vil du ønske det nye året velkommen med kor, orgeltoner og midnattsmesse, er Oslo domkirke stedet. Domorganist Kåre Nordstoga spiller Orgelbüchlein av Johann Sebastian Bach fra kl. 22.30 før selve midnattsmessen ved liturg Jonas Lind Aase. Sangere fra Oslo domkor medvirker.

Hvor: Oslo domkirke

Når: Nyttårsaften kl. 23.15.

9. Beck besøker Olsen

Asle Beck er kjent for radioslagere som bl.a. «Skur 55», «Varme Vinder», «Finnmark» og «Grünerløkka», og har hatt et aktivt konsertår. Nå avslutter han med en akustisk intimkonsert på Bryn.

Hvor: Olsen på Bryn

Når: Torsdag kl. 21

10. Hiphop deg inn i det nye året

Klar for litt hiphop og house før nyttår? Stine Amundsen og Leonardo Mauseth Woll alias Goldshot danser seg inn i det nye året.

Hvor: Dattera til Hagen

Når: Fredag fra kl. 23