10 tips til helgen

1. Kulturnatt

Fredag åpnes Oslos kulturbygg dørene på vidt gap, og inviterer deg inn helt gratis. Målet med natten er å trekke mer publikum til kulturinstitusjonene, og senke terskelen for å oppsøke kultur. Det blir natt på museer, konsert med Eldar Vågan på Nasjonalbiblioteket, utekino i Hydroparken, kostymesalg, gatemat og marked på Vippetangen, cosplay-catwalk, silent disko og vaffel-festival er bare et lite glimt av alt du kan oppleve denne kvelden.

Fullt program finner du på oslokulturnatt.no

Hvor: Hele Oslo

Når: Fredag kveld og natt til lørdag

2. Sundfør i Spektrum

Terje Pedersen

Trippel Spellemannpris-vinner Susanne Sundfør er klar for sin hittil største konsert i Oslo.

– Dette er stort, og jeg skal finne på noe gøy. Mange regner vel med at jeg skal gjøre noe veldig flamboyant. Selv tenker jeg at det blir mer fokus på det musikalske. Jeg skal prøve å gjøre Spektrum til et kult sted, sa Susanne Sundfør da vi snakket med henne om konserten i vår.

Ten Love Songs begeistret anmelderne:

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Lørdag kl. 19.30

3. Americana for alle

Carina Johansen

Oslo Americana Festival arrangeres for første gang med blant andre Claudia Scott, Knut Reiersrud, Mike Beck og Lucky Lipps på programmet.

Hvor: Grefsenkollen

Når: Fredag fra kl. 17.00

4. For alle Oslos katteelskere

Maria Elle

Forfatter Tor Åge Bringsværd har alltid vært fascinert av katter. Så betatt er han av de firbeinte dyrene at det har resultert i boken 1001 katt. Her går han i dybden på myter, fabler og eventyr om husdyrene vi elsker, men som vi aldri helt har greid å temme. Den dag i dag knytter det seg mye respekt og frykt, fabulering og overtro rundt kattene.

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag kl. 19.30

5. Presteskapet er tilbake

Karlsøy Prestegaard er et myteomspunnet band som ga ut albumet Dyret (666) i 1982. Musikalsk ligger albumet i skjæringspunktet mellom punk, new wave og ska, med enkelte progressive tendenser. Albumet ble hyllet for sine kritiske, antiautoritære norske tekster. Selve bandet er fra Karlsøy i Troms, et sted som er en historie i seg selv. Mye av dette er dokumentert i filmen Karlsøya – mellom geiter, rock og Muhammed. Men denne kvelden er det musikken som står i sentrum, og gjester er Lysets Hymne og DJ-er fra kollektivet Raggabalder.

Hvor: John Dee

Når: Fredag kl. 20

6. Improfestival

Handout

Du står på en scene, du aner ikke hva du skal gjøre. Improvisasjon er ikke for pyser. Det andre teatret feirer fem år med festival med både lokale og internationale gjester. Blant annet kommer amerikanske Pajama Men med sketsjeshowet Pterodactyl Nights søndag kveld.

Fullt program finner du ved å klikke her.

Hvor: Det andre teatret, Ivan Bjørndals gate 9

Når: Hele helgen

7. Se 2016-Farmen

Hasse Farmen har gjort seg bemerket både i bandsammenheng (Couldn’t Happen Here og Mercury Motors) og som soloartist siden 80-tallet. Nå er han klar med sitt nyeste album Livet du redder kan være ditt eget. Denne kvelden stiller han med eget kammerrockorkester(!).

Hvor: Belleville

Når: Torsdag kl. 20

8. Høstens tyngste aften

Mestellés

Du vet det blir tung, tung rock når bandene har navn som Conan, Siena Root, Mammoth Storm, Slomatics og Tuckfighters. De er del av festivalen Høstsabbat, som foregår på to scener over to kvelder. Tradisjonen tro er fokus på de tyngste av d tunge i Norge og Sverige, med et par internasjonale navn slengt inn i miksen. Dette blir totalt brutalt.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Fredag kl. 19 og lørdag fra kl. 17

9. Benny Borg synger Taube

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Benny Borg synger seg gjennom den svenske trubaduren Evert Taubes liv i sin nye forestilling Eventyret Evert. Her blir det gjenhør med Fritiof Andersson, Kalle Schewen og Rönnerdahl, kjente skikkelser fra Taubes viseverden.

Hvor: Teaterkjelleren, Centralteatret

Når: Torsdag og fredag kl. 21, lørdag kl. 15

10. Dansehistorie

Dansens Hus

Hele elleve atletiske og glitrende mannlige dansere gir nå nytt liv til den belgiske koreografen Wim Vandekeybus klassiker In Spite of Wishing and Wanting fra 1999, som ble en sensasjon verden over etter urpremieren.

Arbeidene hans er lovprist for intense fysiske og poetiske kvaliteter.

Det er med andre ord levende dansehistorie Dansens Hus inviterer til når forestillingen vises i Oslo.

Hvor: Dansens Hus

Når: Fredag, lørdag og søndag kl. 19