11 syklister bøtelagt på 30 min. Tirsdag blir det flere kontroller

Etter klager fra Bymiljøetaten om råsykling og sykling på rødt lys i Waldemar Thranes gate mellom St. Hanshaugen og Ila, opprettet politiet fredag morgen en observasjonspost for å se hvordan syklistene oppfører seg i trafikken på den aktuelle strekningen.

Men det var ikke sykling på rødt som bekymret politiet mest.

Mens det var fire som syklet på rødt, manglet hele 28 godkjent lys (se fakta).

Ingen ble bøtelagt for det på fredag, men mandag morgen var tre politifolk tilbake i Waldemar Thranes gate. Denne gangen med gebyrblokkene sine.

Fakta: Dette må sykkelen ha før du tråkker av gårde: Minst to separate bremser - en på hvert hjul. Sykkelen skal kunne stanse på en sikker, hurtig og effektiv måte. Ringeklokke Rød refleks bak, og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene. Ved sykling i mørke eller skumring skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelvei. Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende. Lyktene skal være festet på sykkelen. Begge lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt. (Kilde: Statens Vegvesen)

I løpet av 30 minutter ble det kontrollert 29 syklister. Ni av dem fikk forenklet forelegg på 900 kroner hver på grunn av sykling uten godkjent lys. To syklister fikk forelegg på 900 kroner hver for sykling på rødt.

– På grunn av været var det kanskje litt surere å sykle mandag morgen. Derfor tror vi at det vær færre syklister den dagen, sier Finn Erik Grønli, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Ny kontroll tirsdag ettermiddag

Politiet i Oslo startet høsten 2015 sin kontrollvirksomhet mot syklister uten godkjent sykkellys. Etter høstens første kontroll ser ikke Grønli noe særlig bedring fra i fjor.

– Det er fremdeles mange som sykler uten lys. Nå er det mørkt på morgenen og ettermiddagen når mange sykler til og fra jobben. Derfor blir det flere kontroller fremover. Tirsdag ettermiddag vil vi stå i området rundt Torggata. Og så vil det muligens være en kontroll på fredag, sier Grønli.

Syklister som ble tatt uten lys, fikk beskjed om å gå av tohjulingen. De måtte trille videre.

– Syklister som har fått forelegg synes ikke bedre i trafikken av den grunn. Derfor fikk de forbud mot å sykle videre.

– Er dette riktig prioritering av ressurser i politiet?

– Vi prøver å prioritere dette på grunn av høstmørket. Vi ser at mange unnlater å bruke lys og refleks selv om det er mørkt. I dette ligger et stort skadepotensial. Vårt mål er at alle skal bruke lys og refleks når de ferdes ute i mørketiden, sier Grønli.

Deler ut gratis lyktsett

Etter at Aftenposten fortalte om politiets kontroller mot syklister i fjor, løp mange til Clas Ohlson for å kjøpe lys og lykter. I ettertid ble det også delt ut lykter i regi av Oslo kommune.

Nå kan du igjen få gratis sett med sykkellys: Fra klokken 16 til 18 tirsdag skal Oslo kommune, Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening dele ut 400 sykkellys i Torggata ved Sentrum scene.

– Sist vinter (desember til februar) økte sykkeltrafikken i Oslo med 38 prosent sammenlignet med vinteren før, men mange sykler uten lys. Derfor er vi positive til politiets kontroller. For det er ikke alle som er klar over reglene om bruk av refleks og lys på sykkel, sier Hanna Borge, kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

– Bør ikke dere dele ut flere enn 400 lykter for å få flere til å sykle med riktig lys?

– Dette er starten. Vi kommer til å dele ut flere lykter utover høsten. Vi gjør dette som et stunt for å markere hvor viktig vi mener det er med lys på sykkelen. Det er fremdeles syklistene selv som er ansvarlig for at sykkelen har utstyr som er i henhold til trafikkreglene, svarer Borge.