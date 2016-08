1100 nye muslimske gravplasser på Alfaset

– Takk til Gravferdsetaten for å være våkne og passe på at vi ikke fikk for få plasser til å gravlegge folk som hører til i Oslo. Slik innledet Oslos kulturbyråd Rina Mariann Hansen (A) sin tale da de første nye muslimske gravplassene kunne tas i bruk på Alfaset gravlund ved Alnabru sist fredag.

Kommunen har i lang tid visst at Oslo mangler gravplasser for muslimer. I april kunne Osloby fortelle at hovedstaden bare hadde 29 gravplasser for voksne muslimer.

Dekker behovet for 10–15 år

Nå er 200 nye gravplasser klare for bruk. Om kort tid vil ytterligere 430 gravplasser være klare. Og i løpet av våren kommer 470 nye. Alle skal ligge på Alfaset. Av dette er 276 barnegraver.

– Vi forventer at denne utbyggingen vil dekke behovet for muslimske graver i Oslo i 10-15 år, sier byråden.

Hun legger til at tallet avhenger av flere faktorer som muligheten for utbygging av muslimske graver på Klemetsrud. Dette kan nemlig skje i forbindelse med områderegulering av Gjersrud/Stensrud. Hvis det skjer, vil behovet være dekket for enda flere år.

Oslo, en åpen by

Byråd Hansen er opptatt av at Oslo skal være en åpen by, uansett religion.

– Oslo ønsker å være en åpen by for alle religioner. Derfor er vi nødt til å bygge ut gravplasser og legge til rette for forskjellige trosretninger. Innbyggere som har behov for tradisjonelle kisteplasser, urnenedsettelser eller minnelunder skal få tilbud om det. Vi er et moderne samfunn som tar innbyggerne på alvor, både i livet og døden, sier byråden.

Det gravlegges over 4000 mennesker i Oslo hvert år. Byråden legger til at gravlund flere steder i byen begynner å bli fulle. Derfor jobber byrådet for å se på muligheter til å utvide flere gravlund fremover.