128 studenter flytter inn i «Freia-kvartalet»

Nå skal det bli liv og røre i «Freia-kvartalet» på Grünerløkka. Her så nasjonalikoner som Kvikk Lunsj, Melkesjokolade og Non Stop dagens lys. Snart skal 128 studenter få bolig i det som var Freias hovedkontor. Industrikvartalet skal bli en del av i byen. Det vedtok Byrådet torsdag i denne uken.

Området har vært regulert til industri. Her skal det nå bli kontorer og studentboliger, På gateplan legges det opp til butikker, kafeer og restauranter.

Historiske Osloby: En gang hadde vi fabrikker

Anker STI

Reguleringsplanen som byrådet nå går inn for

Forslaget legger opp til utvikling av eksisterende bygningsmasse og uterom innenfor formålene bolig, forretning, kontor, bevertning og offentlig gatetun. Forslaget omfatter 11.000 kvadratmeter bruksareal.

Anker STI vil legge til rette for rundt 128 studentboliger i to bevaringsverdige bygninger. Verksgaten skal bli offentlig gatetun.

Høydene holdes på nåværende nivå, med noen mindre unntak. I 1. og 2. etasje skal det være kontorer, men etter hvert også butikken og spisestedet.

«Freia-kvartalet» er i dag et lukket område midt i boligkvarteret på Rødeløkka og industriområdet ved Johan Throne Holsts plass 1 og Verksgata 1

Oslo industriområder transformeres til boligområder

Dette området er blitt helt forvandlet

Åpner opp det gamle industriområdet

– «Freia-kvartalet» har vært et industriområde de siste 100 år, men nå tar byen gradvis over, sier Rasmus R. Reinvang, byrådssekretær i avdelingen for byutvikling.

De staselige og flotte bygningene har ikke vært tilgjengelige for folk. Nå åpnes dette området opp, gjerdene fjernes og to nye gater åpner. Veksgata og Teglverksgata blir koblet sammen og folk kan gå igjennom kvartalet

Denne planen vil gi flere beboere i området og skape aktivitet i gatene hele døgnet, og ikke bare i arbeidstiden.

– Freias gamle hovedkontor blir igjen en del av byen, sier Reinvang.

– Serveringsstedene kommer etter hvert som studenter flytter inn og det blir grunnlag for det. Dette skal bli nye hyggelige gater for byens befolkning. Her skal det bli liv hele døgnet og ikke bare i arbeidstiden, sier byrådssekretæren, som hevder at det har vært lite konflikter rundt dette prosjektet.

Foto: Randulf Kure/Oslo Museum

Industrihistorie

Freias hovedkontor med sin flott teglsteinsfasade er et bygg som representerer en viktig periode i Oslos arkitekturhistorie.

Den eldste delen av hovedbygget i jugendstil, ble oppført i 1898. Her hadde Freia hovedkontor og laboratorium, og sjokoladefabrikk frem til rundt 1984. Bygningen ble i 1986 ombygd til ren kontorvirksomhet i tillegg til laboratorium.

Den nyere delen fra 1930-tallet – funksjonalisme også med tegl i fasaden. Bygningen og Freia-salen er tegnet av arkitekt O. Sverre. Landbrukshøyskolen på Ås regnes som hans hovedverk.

Fjørtoft, Bjørn

Vil beholde historien i bygningene

– Diskusjonen har gått på hvordan vi kan lage boliger og samtidig beholde de arkitektoniske kvalitetene, sier han.

Fremdeles dufter det sjokolade på Dælenenga, men det eneste som er igjen av industri i «Freia-kvartalet», er sjokoladefabrikken til Mondelez Norge as, som kjøpte opp Freia for noen år siden.

– En naturlig utvikling på sikt er nok at også denne industrien flytter ut. Da kan vi få åpnet opp gateløpet mellom Seilduksgata og Stockholmgata og få en fin plass midt i kvartalet, sier han.

– Dette området har vært et ingenmannsland på Grünerløkka. Nå vokser bydelen med nye gateløp på tvers. Og sonen med byliv blir større enn tidligere.

– Jeg tror at dette blir veldig bra for Grünerløkka, sier han.

Men i første omgang blir det studentboliger med sjokoladeduft på Grünerløkka.

Etter planen til Anker STI skal studentboligene stå klare til semesterstart høsten 2017, men det har vært noen forsinkelser, så noen må kanskje vente til våren 2018.