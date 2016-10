1300 klager – ingen kompensasjon for søppelkaos

I hele helgen har Renovasjonsetaten jobbet med å behandle klager fra Oslo-folk som vasser i søppel som ikke er blitt hentet. Det hjalp litt. 1300 ubehandlede klager på fredag var redusert til 250 mandag morgen. Men det kan komme flere.

Her kan du lese hva folket mener på Oslobys Facebook-side

– Vår erfaring fra tidligere kontraktskifter er at det tar 4–6 uker før avfallsinnsamlingen går som normalt. Men det vil gå bedre for hver dag ettersom rutene og rutinene får satt seg, skriver kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i renovasjonsetaten i en e-post til Aftenposten.

Politiker: - Uakseptabelt!

– Det er uakseptabelt. Jeg har forståelse for at det er oppstartsproblemer når en ny operatør overtar en så stor oppgave som avfallstømming i Oslo er, men vi kan ikke leve med at søppelet flyter i byen i ukevis, sier Eirik Lae Solberg (H), som er leder for bystyrets Miljø- og samferdselskomité.

– Bør alt være i rute i uke tre?

– I hvert fall. Her må byrådet være fremoverlent og sørge for at dette kommer i orden, sier han.

Renovasjonsetatens ansvar

Men byrådet her ikke umiddelbare planer om å gripe inn:

– Det praktiske rundt avfallshåndteringen er det Renovasjonsetaten som tar seg av i samarbeid med den nye operatøren, sier byrådssekretær Anja Bakken Riise (MDG).

Etaten beklager ulempene som manglende tømming påfører byens befolkning:

– At vi forventet oppstartsproblemer i en så komplisert logistikkoperasjon, er selvsagt liten trøst for dem som blir berørt, sier Dalen. Hun oppfordrer folk til å fortsette å klage til Oslo kommunes nettside.

– Vi tar tak i alle klager fortløpende, forsikrer hun.

Ingen kompensasjon

– Greit nok at dere behandler klager, men hva gjør dere for å unngå å få flere?

– Vi har kontinuerlig kontakt med Veireno for å løse problemene. Både Renovasjonsetaten og Veireno har satt inn ekstra mannskap og biler. Vi jobber på spreng for at alt avfall skal bli tømt så snart som mulig. I tillegg foretar vi kontroller over hele byen for å kartlegge status og iverksette tiltak sammen med Veireno.

– Har dere noe ris bak speilet?

– Vi har mulighet til å gi dagbøter.

– Hva med alle de som ikke har fått tjenesten de har betalt for, vil de få noen form for kompensasjon?

– Nei, dessverre har vi ikke mulighet til å gi kompensasjon i oppstartsperioden, sier Dalen.

Her kan du lese mer om hvorfor søppel hoper seg opp i byen.

- Omtrent som forventet

– Her er det livlig, sier direktør og eier Jonny Enger i Veireno. Han beklager ulempene som mange i Oslo er påført, men forsikrer at de jobber så raskt som mulig, og at situasjonen er omtrent som en må forvente når det innføres både nye ruter og nye biler i en så komplisert operasjon som avfallshenting er.

– Vi har hatt 25 prosent av avfallshentingen i Oslo i syv år, og 90 av våre 97 ordinære sjåfører har kjørt i Oslo før. I tillegg har vi i starten hentet inn 35 som er uerfarne. Men selv rutinerte folk sliter nå.

- Hvorfor det?

– Fordi de har fått nye ruter og nye biler. På en av rutene bruker vi på en måned seks kilo nøkler. Hvis operatøren bruker noen sekunder mer på å finne hver nøkkel, så blir forsinkelsene store i løpet av en dag. Vi hadde de samme problemene da vi startet opp i Vestfold.

- Når var alt på stell der?

– Ikke før nærmere jul. I Oslo kommer det til å gå fortere, men vi trenger noen uker til, sier Enger, som minner om at de fleste kassene tross alt blir tømt som de skal.

– Men hvis hvis vi gjør feil med én promille, så blir 600 personer berørt.

– Derfor er det viktig at jobben gjøres ordentlig!

– Det gjør vi, men vi trenger litt mer tid, sier Enger.

Bare et spørsmål om pris?

Det relativt lille Enebakk-selskapet Veireno vant anbudskonkurransen om avfallshåndteringen i Oslo med et tilbud som var 80 millioner lavere enn nærmeste konkurrent. På Oslobys Facebook-side spør flere om lav pris var eneste grunn til at de fikk overta virksomheten.

– Nei, sier Dalen. – Veireno vant på pris, kvalitet, miljø og oppdragsforståelse. De har vært underleverandør for Norsk Gjenvinning i det største området i Oslo i syv år. De har også erfaring fra avfallsinnsamling i Vestfold og Romerike.

Hun minner om at det ikke er uvanlig med oppstartsproblemer i forbindelse med at en ny operatør overtar avfallshåndteringen i Oslo.

– Vi tror folk vil bli fornøyd med avfallsinnsamlingen så snart oppstartsproblemene er over. Oslofolk vil oppleve mindre støy, mer miljøeffektive biler, færre renovasjonsbiler i rushtrafikken, og renovatørene får en lettere arbeidshverdag med mindre belastning og ny teknologi i de nye bilene, sier Dalen.