150 passasjerer evakuert etter kortslutning ved Oslo S

Aftenpostens reporter Per Annar Holm er på stedet, og sier at det ser ut til å ha vært en kortslutning i en kjøreledning.

– Folk huka seg ned da det kraftige smellet kom. Og vi så at kom svart røyk ut fra tunnelåpningen, sier Holm.

Brann og redningsetaten fikk melding om hendelsen like før klokken 15.30.

150 personer måtte evakueres

– Vi har fått beskjed om at det står et tog med passasjerer inne i tunnelen, så de skal nå fraktes til Oslo S, sier vaktkommandør i Oslo Brann og redningsetat, sa Morten Bergh, til Aftenposten like etter klokken halv fire fredag ettermiddag.

På Twitter melder politiet at det er cirka 150 personer ombord i toget. Det jobbes nå med å evakuere dem ved hjelp av et annet tog som skal sendes inn i tunnelen.

Klokka 16.15 kunne brannvesenet melde at toget med de evakuerte var kommet trygt ut av tunnelen.

Bergh forteller videre at de først fikk melding om en eksplosjon, men at det viser seg å være snakk om en kortslutning.

Jernbaneverket sier i en pressemelding at det er stengt for trafikk mellom Oslo S og Skøyen.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de videre.

– Forsinkelser og innstillinger

Til Aftenposten forteller pressevakten i Jernbaneverket at det er snakk om at en fugl har kommet borti det strømførende anlegget.

– Ettersom det pågår en evakuering inne i tunnelen nå, så slipper vi ikke inn andre tog. Slik det er nå har vi kjørestrøm på hovedsporet, så når evakueringen er over vil vi kunne kjøre igjen. Men det vil ikke skje uten forsinkelser og innstillinger, sier Harry Korslund.

– Blir det satt opp buss for tog i ettermiddag?

– Vi vil anbefale passasjerer, så langt det er mulig, å benytte seg av det tilbudet Ruter og Oslo Sporveier har - som T-bane, buss og trikk. Ettersom vi har fått klarsignal for å kjøre togene igjen når evakueringen er over tviler jeg på at det er praktisk mulig å få på plass buss for tog innenfor en tidssone som er kortere enn å gjenoppta trafikken, sier Korslund.

All togtrafikk vestover fra Oslo S er innstilt.

Både brann, politi og helse rykket ut da de fikk melding om hendelsen på Oslo S.

