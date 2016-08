– Truslene ble sendt via sosiale medier til en medelev. Meldingens innhold gjorde at vi bestemte oss for å undersøke dette nærmere, opplyser Roar Hanssen i kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Bevæpnet politi ble utplassert ved skolen tirsdag formiddag, men politiet så det ikke som nødvendig å evakuere den.

Saken blir etterforsket videre ved Oslo politidistrikt. (©NTB)