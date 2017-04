– Vi kunne blitt sittende tempelet vårt på Alnabru. Men det er bedre å være aktive og heller møte folk her, sier Sumeet Singh Patpatia.

Han er leder for «turbandagen» i Spikersuppa i Oslo sentrum. Her sto folk to timer i kø for å for å få seg turban.

Nordmenn i alle aldre med indisk og norsk opprinnelse gikk stolte rundt med turbaner i alle tenkelige farger.

20.000 innom

Patpatia anslår at rundt 20.000 vil være innom i løpet av dagen. To av dem var Annichen Buri og datteren Nova (4).

– Jeg synes vi er blitt veldig fine. Det var verdt timene i kø. Det er fint at de ikke gjør forskjeller på kulturer og religioner, men deler turbanen med alle, sier hun.

Ekteparet Sukhwinder Singh Maan og Rajwinder Kaur Maan er bosatt i Norge og har besøk fra India.

Besøket er en nabo av Sukhwinders familie i Punjab i India.

– Jeg er veldig stolt over at alle er glade i hverandre og feirer turbanens dag sammen, sier besøkende Inderjeet Singh Virk fra India.

Han tar på seg turbanen hver morgen og klipper aldri hår eller skjegg. Han er på turbandag i Oslo for andre dag.

Fakta: Turban og sikhismen Turban forbindes med sikhisme. Det er en religion stiftet av i Punjab i India på 1500-tallet av Guru Nának (1469–1539). Sikhismen ble utviklet av Nánaks ni etterfølgere, som kalles guruer (lærere). På 1600-tallet ble sikhene organisert militært i krigersamfunn. Medlemmene i krigersamfunnene ble pålagt å bære fem kjennetegn. Ett av dem var uklippet skjegg og hår, skjult under en turban. De skulle også bære tilnavnet Singh, som betyr «løve». Kilde: wikipedia.no

Kanskje turban på jobb

Madelaine Kiær har sammen med to venninner fått seg turban og perle i pannen.

– Jeg skal på jobb som servitør i kveld, men jeg er i tvil om jeg skal beholde turnbanen på, sier hun.

De andre er også usikre på når turbanen må av. – Vi må jo vaske håret, sier de.

Turban som krone

I Spikersuppa kunne folk lære å brette og knyte en turban. Det mest populære var likevel å få sin egen turban satt på en proff. Store og små av alle nasjonaliteter var sikher for en ettermiddag.

Et sittende indisk orkester hyllet det hele inn i passende musikk. Og alle fikk indisk mat.

De norske nasjonalheltene med Wergeland i sentrum fulgte med. Henrik Ibsen riktig nok litt på avstand fra sin sokkel foran Nationaltheatret.

– Vi gjør dette for å ufarliggjøre vår identitet. Mange forbinder turban og langt skjegg med en polarisert debatt. Vi ønsker å stå for solidaritet, likeverd og demokrati, sier arrangør Patpatia.

Han mener turbanen skal bæres som en krone og stå for kongelige verdier.

– Når noen ser en sikh, skal de skjønne at sikhene kan hjelpe og forsvare, sier han.