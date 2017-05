29 bilførere tatt i kollektivfeltkontroll – ble totalt 155.150 kroner fattigere

I morgenrushet på E18 ved Sandvika, fra rundt klokken 07.30, sto politibetjenter fra Trafikkorpset i Oslo politidistrikt og kontrollerte biler i kollektivfeltet.

På en drøy time tok de 29 bilførere som ikke hadde noe i kollektivfeltet å gjøre.

19 elbiler uten passasjer

19 av bilførerne som ble tatt kjørte elbil uten å ha med seg noen passasjerer.

El- og hydrogenbiler kan kjøre i kollektivfeltet, i tillegg til motorsykler. For alt med over fire hjul er det i tillegg et krav om minst én passasjer i bilen mellom klokken 07 til 09 og 15 til 17.

Finn Erik Grønli ved Trafikkorpset i Oslo politidistrikt mener folk nå burde ha fått med seg hvilke regler som gjelder.

– Det å kjøre i kollektivfelt er en kjent overtredelsesform i Oslo politidistrikt, sier Grønli.

Ti av bilene var av typen som går på fossilt drivstoff. Disse har ikke noe i kollektivfeltet å gjøre i det hele tatt.

Seks biler i minuttet kjørte gjennom Tøyens «stengte gate»: – Noen ser ikke skiltene, mens andre gir blaffen. Jeg tror det er flest tilfeller av det siste

Dyr overtredelse

Å kjøre i kollektivfeltet uten lov koster den nette sum av 5.350 kroner. På en drøy time ble det skrevet 29 forenklede forelegg for 155.150 kroner.

Én bilfører nektet å vedta forelegget på stedet, og ble anmeldt.