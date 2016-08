30-åring risikerer forvaring etter angrep på imam

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv utenfor sitt hjem sent på kvelden 16. juni 2014.

Ifølge tiltalen fulgte den nå 30 år gamle mannen nordmannen etter imamen og knivstakk ham gjentatte ganger. Imamen ble stukket både i sete- og bekkenregionen, i ansiktet, venstre albue og høyre tommel.

Flere av stikkene måtte sys, og minst en av skadene førte til livstruende blødninger som måtte behandles på sykehus, går det fram av tiltalen.

Straffet tidligere

30-åringen er tiltalt for grov kroppsskade, noe som kan gi fengsel i opptil ti år. I tiltalen skriver statsadvokat Nina Harboe Jensen Søndersrød, som også er aktor i saken, at hun tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring.

– Det er på grunnlag av hans tidligere straffehistorikk, sier Søndersrød til NTB.

30-åringen skal ha blitt dømt for vold flere ganger.

Tre tiltalte

En 41 år gammel mann med norsk-pakistansk bakgrunn er også tiltalt i saken. Han er tiltalt for å ha deltatt i planleggingen av knivstikkingen og for å ha kjørt 30-åringen til stedet. Også han er tiltalt etter paragraf 274 i straffeloven, som kan gi inntil ti års fengsel.

I tillegg til de to mennene er en etnisk norsk kvinne tiltalt for å ha forsøkt å skjule forbrytelsen ved å kaste en av de medtiltaltes sko da hun ikke klarte å vaske bort blodflekker på dem. Hun risikerer en kortere fengselsstraff.

– Etterforskningen har vært rettet mot å finne ut om det har vært flere involverte, men har ikke ført oss til noen andre enn de som nå er tiltalt, sier statsadvokaten.

Hun vil ikke komme inn på hva som har vært motiv for knivstikkingen.

Ikke-skyld

Ingen av de to tiltalte mennene kommer til å erklære seg skyldig når rettssaken starter i Oslo tingrett mandag, opplyser de tos forsvarere.

– Min klient erklærer ikke straffskyld. Det er uansett ikke grunnlag for å idømme ham forvaring, sier 30-åringens forsvarer, advokat Vegard Aaløkken, til NTB.

Utover det vil han ikke kommentere saken før rettssaken tar til.

41-åringen forsvares av advokat Svein Holden. Han vil ikke si noe om hvorfor hans klient nekter straffskyld.

– Det får vente til han har fortalt retten hvorfor han ikke er skyldig, sier Holden.

Oslo tingrett har satt av seks dager til saken