Politiets trafikkorps hadde kontroll på Mosseveien tirsdag, og på E18 ved Blommenholm både mandag og tirsdag.

Resultatet: 30 forenklede forelegg på 5350 kr til elbilsjåfører uten passasjerer. Det tilsvarer 160 050 kr i bøter på to dager.

Elbiler må nemlig ha minimum to i bilen for å kjøre i kollektivfeltet på disse strekningene i rushtiden.

Ifølge politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset er ikke dette et uvanlig høyt antall regelbrytere.

– Det pleier å være så høyt, ja. Boten på 5350 kr svir litt, men jeg vet ikke om det er så avskrekkende, mener Grønli.

Fakta: Om kjøring i kollektivfelt Hovedregelen er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt.

I tillegg kan elektriske eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt.

Et underskilt med teksten «Gjelder ikke elmotorvogn» betyr at elektriske motorvogner ikke har adgang til aktuelt kollektivfelt.

Underskilt kan dessuten angi betingelser for tilgang til kollektivfelt, f.eks. kreve at man har med minst én passasjer. (Kilde: Statens vegvesen)

Les mer: Nå slipper elbilene igjen inn i kollektivfeltet på Mosseveien

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Usolidariske mot sine medtrafikanter

Ifølge politioverbetjenten er den vanligste bortforklaringen politiet møter at sjåførene hevder ikke å være klare over reglementet.

– Det de kanskje også har til felles, er at de har litt dårlig tid. Antallet som gjør dette er for høyt. Vi får bare anmode om at reguleringen blir fulgt, sier Grønli.

I tillegg til elbilsjåførene ble også tre fossilbiler tatt for sniking i kollektivfeltet. Men det er ikke bare negativitet trafikkorpset blir møtt med når de kontrollerer i trafikken.

– Vi får stor sympati fra dem som står i kø når vi reagerer på dem som kjører ulovlig. Regelbryterne er litt usolidariske mot sine medtrafikanter, det må være lov å si det.