3000 klager til nå: Søppelberget vokser, men kommunen gir selskapet 4-6 ukers innkjøringstid

Siden selskapet Veireno tok over hentingen av restavfall og papiravfall, har flere beboere i Oslo tatt kontakt med Aftenposten med bilder av fulle søppelkasser.

Også på Oslobys Facebook-side gir flere lesere uttrykk for frustrasjon.

«Kråker og skjærer har party i vårt søppelskur. Folk dytter ned avfallet sitt, selv om dunkene er fulle og alle lokkene står på gløtt. Dermed hakker skjærene hull i posene og drar alt utover.» skriver Berit Lilja Staib.

«På Refstad skulle det vært hentet torsdag. Klaget flere ganger, fortsatt ikke tatt.» skriver Stig Flesland.

«Her i Glimmerveien på Lambertseter er både søppelkasser og papirdunker smekkfulle.» skriver Gro Enger.

Andre virker mer fornøyde:

«For mange av oss på Frogner er det nye selskapet et mirakel. De kommer ikke med ekstremt støyende biler kvart på seks om morran, men henter i kontortida. Måtte det fortsette sånn!» skriver Per Koren Solvang.

Nå vil private selskaper ha søppelet ditt: Kampen om det norske søppelet som er verdt milliarder

Har fått 3.000 klager siden 3. november

Tirsdag hadde det gått litt over én uke siden selskapet overtok. Frem til nå har selskapet fått rundt 3000 klager, men noen av disse skyldes etterslep fra før Veireno overtok. Folk har også klaget flere ganger.

– Antall klager er stabilt høyt. Vi forventer imidlertid å ha færre klager neste uke, og i de kommende uker, når rutene er kjørt flere ganger og rutinene har satt seg bedre, skriver kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i en e-post til Aftenposten.

– Rimelig med 4–6 ukers innkjøringstid

Renovasjonsetaten kan gi dagbøter hvis selskapet ikke oppfyller kontrakten. Men rimelig innkjøringstid er fire til seks uker, skriver Dalen.

– Sanskjoner som for eksempel dagbøter vil vurderes hvis situasjonen ikke er bedre etter forventet innkjøringstid, skriver Dalen.

Hun mener selskapet gjør sitt beste for å løse situasjonen, og at det mest konstruktive etaten kan gjøre nå er å samarbeide tett og systematisk følge opp klager og avvik.

Byttet ut alle rutene samtidig

Tidligere var det to selskap, inkludert underleverandører, som sto for hentingen av avfall i Oslo. Byen er delt opp i fire soner, hvor Veireno tidligere sto for hentingen av omtrent 25 prosent av søppelet.

3. oktober tok selskapet over ansvaret for hele byen, samtidig som det ble innført nye ruter.

– Denne overgangen er likevel mer kompleks og krevende enn tidligere, ettersom hele byen bytter renovatør samtidig. Vi forventer at situasjonen vil forbedre seg uke for uke etter hvert som renovatørene blir kjent med de nye rutene og teknologien i de nye renovasjonsbilene, skriver Dalen i Renovasjonsetaten.

– Oppstarter er ofte forbundet med forsinkelser, og Oslo er hverken nå eller historisk noe unntak. Renovatørene står på og er svært dyktige. Renovasjon er svært komplekst. Ruter, biler og avvikssystem i bilene er nytt og det et ikke uventet at det i en periode vil være forsinkelser, sa Jonny Enger, administrerende direktør i VT Gruppen, selskapet som eier Veireno, da Aftenposten først omtalte problemet.