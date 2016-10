32-åring frikjent etter skyting i Oslo

Ifølge retten var tiltalte, som har tilknytning til gjengmiljøet i hovedstaden, i en slik sinnstilstand da skuddene ble avfyrt, at han skal frifinnes, skriver VG.

32-åringen var blant annet tiltalt for å ha forsøkt å forvolde en annens død, for brudd på våpenloven og for å ha forulempet offentlig tjenestemann.

Det var natt til søndag 10. mai i fjor at det ble løsnet skudd utenfor baren Da Vinci i restauranthuset Mona Lisa i Øvre Slottsgate i Oslo.

32-åringen hadde med seg en pistol med tre skarpe skudd. Utenfor baren rettet han våpenet mot en annen mann og avfyrte to skudd, men bommet. Ingen ble truffet av skuddene.

32-åringen har tidligere forklart at skytingen skjedde i nødverge da kameraten hans ble angrepet av en rekke personer.

Tiltalen mot 32-åringen omfatter også flere episoder i 2014, blant annet flere tilfeller av fyllekjøring. Han er tidligere dømt for kidnapping, vold og ran.