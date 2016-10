484 tonn søppel ble liggende da Oslo kommune byttet renovasjonsleverandør

I løpet av de to ukene Veirno har hatt ansvar for renovasjonen her i byen, har det hopet seg opp et søppelberg på 484 tonn.

Det tilsvarer sånn cirka én dags produksjon av søppel i Oslo, og utgjør rundt fulle 60 søppelbiler av typen Mercedes Econic, som er en av biltypene Veirno bruker i Oslos gater.

Veldig dårlig start

Veireno leverte 305 tonn søppel den aller første dagen de hadde ansvaret for å hente alt husholdningsavfall i Oslo, mandag 3. oktober.

Det er katastrofalt dårlig.

305 tonn søppel høres ut som veldig mye søppel. Men det er det ikke. Ikke i Oslo på en mandag. Selv på en fredag hadde det vært et lavt tall.

Det betyr at halvparten av avfallet ikke ble hentet – hvis det var lagt ut like mye avfall som de fire foregående mandagene. Da hentet Norsk Gjenvinning og RenoNorden inn i gjennomsnitt drøyt 630 tonn.

Renovatørene har en tøff jobb, lett å forstå at de slet i begynnelsen.

Tipser

Mindre søppel i høstferien

Den uken Veireno tok over, var det høstferie i Oslo. Da produseres normalt litt mindre avfall. I fjor ble det levert fem prosent mindre i uke 40 enn i uke 39.

Men i år falt mengden avfall som ble hentet inn med 25 prosent. Startproblemene slo altså mye kraftigere ut enn skoleferien.

454 tonn om dagen

For 2016 regner Renovasjonsetaten med å samle inn utrolige 118.000 tonn med restavfall, matavfall og plastemballasje bare fra private husholdninger i Oslo.

I gjennomsnitt blir 454 tonn avfall på hver eneste arbeidsdag gjort om til lys og varme og biodiesel og gud-vet-hva.

Men det svinger kraftig gjennom uken. Mens det begynner med drøyt 600 tonn på mandag, blir det gradvis litt mindre for hver eneste dag til uken avsluttes med snaut 400 tonn på fredag.

Rolf Øhman

500 tonn ble liggende igjen første uke

I løpet av den første uken Veireno hadde ansvaret, vokste søppelberget til drøyt 627 tonn – så mye mindre avfall ble levert sammenlignet med uken før. Og det til tross for at det på søndag i uke 40 ble hentet 50 tonn.

Grafen over viser hvor mye avfall som ble levert hver eneste dag de to ukene før Veireno overtok, og de to første ukene de hadde ansvaret.

Det vanlige er at det leveres inn mest søppel på mandag, og så faller det for hver dag ned til fredagen.

Bedre og bedre dag for dag

I Veirenos første uke - uke 40 - var utviklingen motsatt. Etter en katastrofal start på mandag, ble det hentet inn mer avfall for hver dag.

Renovatørene fikk og fant de rette nøklene. De begynte å finne de smarte veiene.

Startproblemene ble færre, det begynte å gå seg til. Aller mest ble levert på fredag. Da leverte Veireno mer avfall enn forgjengerne gjorde de to foregående fredagene.

Fremgang

I forrige uke - Veirenos uke 2 - fortsatte nykommerne å slite, men de reddet seg inn ved å jobbe ekstra både lørdag og søndag. På ukens fem første dager hentet de 400 tonn mer enn i debutuken, men fortsatt et par hundre tonn mindre enn det forgjengerne hentet inn i løpet av en uke.

Men takket være ekstrainnsats på lørdag og søndag klarte de å redusere det.

I helgen ble det hentet 370 tonn, dermed ble totaltallet for hele uken 2670 tonn.

Søppelberget minket. Men det ligger fortsatt i form av små og større hauger rundt omkring i byen.

- Usikre tall, sikker tendens

– En skal være litt forsiktig med å stole hundre prosent på tallene, det er ikke sikkert de forteller hele historien, men det stemmer at vi har levert litt mindre enn forgjengerne. Men vi leverer stadig mer, sier Veireno-direktør Jonny Enger, han ser fortsatt optimistisk på situasjonen.