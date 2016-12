99 grunner til å glede seg til konsertåret 2017

Rett over nyttår er det allerede full fart på de store scenene, og det fortsetter å ta seg opp utover vinteren og våren. Så sparker festivalsesongen i gang for alvor i juni.

Her en noen av de største artistene som har lagt inn en tur til byen vår i løpet av neste år.

NB: På denne oversikten har vi kun konsentrert oss om større scener og artister som er blitt bekreftet. Det vil bli annonsert mange andre store navn utover. Mindre – og minst like spennende – artister får du tips om blant annet på våre helgeoversikter som kommer hver uke.

Januar

6. januar Raga Rockers Norsk rock Rockefeller

12.–15. januar All Ears Impro-festival Flere scener

13. januar TNT Metal Rockefeller

14. januar Staut Folk/rock Sentrum Scene

15. januar Arve Tellefsen Jubileumskonsert Den Norske Opera & ballett

20. januar Bernhoft Singer/songwriter Rockefeller

20. januar Elephant9 og Terje Rypdal Jazz Nasjonal Jazzscene, Victoria

20.–21. januar Wardruna Folk Sentrum Scene

20.–21. januar Djangofestival Swingjazzpionér hylles av diverse artister Cosmopolite

25. januar Green Day Rock Oslo Spektrum

25. januar Nils Petter Molvær Jazz Rockefeller

26. januar The Naked and Famous Pop/elektronika fra New Zealand Vulkan Arena

29. januar Bon Iver Indie/folk Oslo Spektrum

30. januar Helmet Metal Vulkan Arena

Februar

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

4. februar Veronica Maggio Svensk popsanger/songwriter Sentrum Scene

5. februar Ole Paus 70-årsfeiring m bl.a. Sissel, Lars Vaular, Odd Nordstoga, Morten Abel, Stein Torleif Bjella, Jonas Fjeld, Katzenjammer, Lars Lillo-Stenberg, Ketil Bjørnstad Den Norske Opera & ballett

9. februar Bryan Adams Rock Oslo Spektrum

9. februar Evan Parker & Alexander Hawkins Jazz Nasjonal Jazzscene, Victoria

9.–10. februar Midnight Choir Rock Sentrum Scene

13. februar Teenage Fanclub Rock Rockefeller

15. februar Tre Små Kinesere akustisk Pop Rockefeller

17. februar Sérgio Godinho Portugisisk musikklegende Cosmopolite

18. februar Wenche Myhre 70-årsfest med venner Oslo Spektrum

18. februar Lemaitre Norsk indie/elektronika-duo Sentrum Scene

18. februar Jacob Whitesides Singer/songwriter Vulkan Arena

19. februar 10CC Pop/rock Den Norske Opera & ballett

19. februar The Weeknd Singer/songwriter/produsent Oslo Spektrum

19. februar Fred & Toody Garasjerocklegender med bakgrunn fra Dead Moon og Pierced Arrows Vulkan Arena

20. februar Lindsay Stirling Multiinstrumentalist/danser/produsent/komponist Sentrum Scene

23. februar Andrea Bocelli Tenor Telenor Arena

24. februar Meshuggah Metal Sentrum Scene

25. februar Dream Theater Progressiv rock Oslo Spektrum

25. februar Onkl P & De Fjerne Slektningene Hiphop/rock Rockefeller

27. februar Elvis Costello Singer/songwriter Sentrum Scene

Mars

Anette Karlsen

1.–4. mars Bylarm Musikkfestival med både kjente og ukjente artister Flere scener

5. mars Drake Hiphop Telenor Arena

8. mars Gojira Metal Sentrum Scene

8. mars Swans Brutal rock Rockefeller

10. mars Avenged Sevenfold Metal Telenor Arena

10. mars Gong med Steve Hillage Psykedelisk rock Cosmopolite

11. mars Pablo Ziegler, Quique Sinesi & Walter Carlo Tango Cosmopolite

11. mars Matoma Norsk tropical house produsent/artist Sentrum Scene

17. mars DDR Pop/rock Oslo Spektrum

17. mars Nicoline Stjernekamp-finalist Sentrum Scene

17. mars John Abercrombie Quartet Jazz Nasjonal Jazzscene, Victoria

17.–26. mars

Oslo internasjonale kirkemusikkfestival

Flere scener

18. mars Highasakite Indiepop/rock Oslo Spektrum

19. mars Ingrid Olava Singer/songwriter Den Norske Opera & ballett

22. mars Lee Ritenour & Dave Grusin Jazz Sentrum scene

25. mars Vidar Busk Bluesgitarist Rockefeller

25. mars Thomas Dybdahl Singer/songwriter Sentrum Scene

25. mars Cristina Branco Fadosangerinne Cosmopolite

26. mars Sabaton Metal Sentrum Scene

30. mars Lukas Graham Dansk pop Sentrum Scene

April

KI PRICE / X02956

1. april Øystein Sunde Sanger og låtskriver jubilerer Oslo Spektrum

2. april Åse Kleveland Sanger/låtskriver jubilerer Rockefeller

2. april Joseph Calleja Tenor Den Norske Opera & ballett

4. april Bob Dylan Singer/songwriter Oslo Spektrum

5. april Gudny Aspaas Kjent fra bl.a. Ruphus Rockefeller

7. april Tokio Hotel Synthpop Sentrum Scene

8. april Tomasz Stanko New York Quartet Jazz Nasjonal Jazzscene, Victoria

12–15. april Inferno metal festival med bl.a. Abbath, Carcass, Possessed, Borknagar m.fl. Rockefeller

20.–22. april Karpe Diem Hiphop Oslo Spektrum

22. april We love the 90's 90-tallspop med bl.a. Aqua, Scooter, East 17, E-Type m.fl. Telenor Arena

25. april Status Quo Rock Sentrum Scene

27. april Ghost Metal Oslo Spektrum

28. april Adrian Belew Power Trio Gitarist m bl.a. Zappa og King Crimson John Dee

30. april Jaa9 og OnklP Hiphop Rockefeller

Mai

ANDREW KELLY / X02844

5. mai Bölzer Metal Vulkan Arena

6. mai George Clinton Funk Rockefeller

6. mai Tinariwen Ørkenblues Cosmopolite

7. mai Kiss Rock Oslo Spektrum

7. mai Hekla Stålstrenga Folkemusikk Den Norske Opera & ballett

10. mai Ariana Grande Sanger/skuespiller Telenor Arena

13. mai Brad Mehldau Trio Jazz Nasjonal Jazzscene, Victoria

14. mai Anne Sofie von Otter Mezzosopran Den Norske Opera & ballett

19. mai Shawn Mendes Singer/songwriter Telenor Arena

20. mai Hans Zimmer Filmkomponist m bl.a. Løvenes konge, Pirates of the Caribbean og Gladiator på CV-en Telenor Arena

24. mai Bruno Mars Singer/songwriter/produsent Telenor Arena

Juni

JACK PLUNKETT / TT / NTB Scanpix

6.–7. juni Radiohead Rock Oslo Spektrum

10.–11. juni Miniøya Festival fremst for barn og unge under 18. Svenske Bob Hund er bekreftet Tøyenparken

15.–17. juni Norwegian Wood Frognerbadet

21.–24. juni OverOslo Med bl.a. Kool & the Gang, Highasakite, Sivert Høyem og Röyksopp Grefsenkollen

22.–24. juni Picnic i Parken Mat, musikk med mer: bl.a. Solange, Kadhja Bonet, Paradisia og Tash Sultana Vigelandsparken

Juli

Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

2. juli Marcus & Martinus/Isac Elliot Ungdomspop Voldsløkka

21. juli Lillebjørn Nilsen Viser Rockefeller

27. juli Alice Cooper Rock Sentrum Scene

August

Jonathan Short / TT / NTB Scanpix

8.–12. august Øyafestivalen Med bl.a. Lana del Rey, Hellacopterrs Tøyenparken

12.–19. august Oslo Jazzfestival Flere scener

17.–26. august Oslo kammermusikkfestival Flere scener

18.–19. august Findings festival Elektronisk musikkfest Bislett Stadion

18.–20. august Mela Multikulturfestival Rådhusplassen

September

1.–2. september Granittrock Rusfri gratisfestival Ammerud

7. september Volbeat Metalrock Telenor Arena

7.–16. september Ultimafestivalen Samtidsmusikk Flere scener

Oktober/november/desember

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

31. oktober-5. november Oslo World Music festival Flere scener

13. november James Newton Howard: 3 Decades of Music For Hollywood Filmmusikkomponist Oslo Spektrum

25. november Ingebjørg Bratland Folkesanger Oslo Spektrum

20. desember Oslo Ess Rock Rockefeller