Advarer om blotting ved osloskole

Ingen er pågrepet.

Fredag sendte ledelsen ved Nordseter skole på Nordstrand ut denne meldingen:

«Til foreldre og foresatte,

Det er den siste tiden registrert tilfeller av blotting rettet mot barn i vårt område. Politiet er informert og patruljerer i området. Blottere er stort sett harmløse, men dersom noen opplever dette, er beskjeden at de skal trekke seg bort fra personen og ringe foreldre eller politiet dersom de har tilgang på telefon. De oppfordrer foreldre til å melde fra til politiet dersom barna deres utsettes for slike hendelser.

Hilsen ledelsen ved Nordseter skole»

Vil ikke skape unødvendig frykt

Tine Lommerud Frøytvedt er assisterende rektor på Nordseter skole. Hun sier ledelsen sendte ut meldingen for å få ut korrekt informasjon og unngå ryktespredning.

– Vi vil ikke gjøre barna redde for noe. Når vi går ut med denne typen informasjon gjør vi en avveining på om man skremmer eller trygger. Da vi skjønte at tilfeller av blotting hadde forekommet et par ganger, ønsket vi å gi barn og foresatte den nødvendige informasjonen, sier hun.

De ansatte på skolen har snakket med barna om hva som skal gjøres dersom de blir eksponert for blottere.

– Vi har sagt at de må trekke seg unna sitasjonen, og snakke med en voksen som man er trygg på. Dersom barna har telefon, oppfordrer vi dem til å ringe foreldre eller politiet hvis det skjer noe ubehagelig, legger hun til.

Melding om blotting ved Kastellet skole

Fredag ettermiddag skal tredjeklassinger ved Kastellet skole på Nordstrand ha sett en blotter, forteller Terje Dahl ved Manglerud politistasjon.

Politiet mottok meldingen kl 14.30. Hendelsen skal ha funnet sted omtrent 14.15.

– Rektor på Kastellet skole ringte politiet for kort tid siden og fortalte at en blotter ble observert ved skolen i ettermiddag, sier Dahl til Aftenposten.

– Vi har ingen nærmere beskrivelse av personen. Vi vet at det er snakk om en mann, som nå har forsvunnet fra stedet, sier han.

Dahl sier det ikke er noen grunn til bekymring, og at Manglerud politistasjon skal undersøke hendelsen og tidligere tilfeller snarest.

Forekommer oftere i varmen

Gjermund Stokkli ved Oslo politidistrikt hevder at blotting forekommer oftere om sommeren.

– Spesielt om sommeren og våren er dessverre enkelte områder utsatt for mennesker som utfører slike handlinger.

– Dersom Oslopolitiet blir tilkalt ved akutte tilfeller av blotting, opprettes det tiltale mot blotteren med én gang, legger han til.