Alle skulle med – russebuss for 30 tatt med 61 om bord

Da politiet var ferdig med opptellingen sto 60 russ og hutret utenfor russebussen, som var registrert for maks 30 passasjerer.

– Hver eneste natt er det 15–20 russebusser her, og ofte er det slagsmål hvor 20 russ sloss med samme antall fra en annen skole. Så kaster de bøtter med tulipaner på hverandre. Det er ganske vilt, sier Fiali, som sammen med den døgnåpne McDonald’s-restauranten ved Esso-stasjonen sørger for at russen også får litt mat i kroppen.

Per Annar Holm,

– Alvorlig reaksjon

Politiet var på stedet i forbindelse med annet russebråk da de ble oppmerksomme på den overfylte bussen:

– Sjåføren i 40-årene fikk beslaglagt førerkortet på stedet. Dette er en sak vi ser veldig alvorlig på. Når en slik buss kjører på offentlig vei kan det lett skje alvorlige ulykker, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth ved Oslo politidistrikt.

Sjekker sjåførene

Fra hele østlandsområdet haglet det i natt inn med klager på russebusser og annet bråk.

– Vi må prioritere med de ressursene vi har, så det er mye vi ikke rekker over, sier Engeseth.

Politiet har hatt en spesielt fokus på sjåførene som er hyret inn for å kjøre russebuss.

Flere utenlandske bussjåfører skaltet 100.000 kroner for å sørge for at det alltid er en sjåfør klar 7/24, men blant annet vestfoldpolitiet fant sjåfører med mangelfulle papirer. De hevdet også at de ikke disponerte mobiltelefon.

Bussen med «dobbelt-passasjerene» ble tatt ved 03-tiden. To timer senere ble den tauet vekk.

Sjåføren er anmeldt for brudd på paragraf tre, den såkalte aktsomhetsparagrafen, men politiet har ennå ikke tatt stilling til hvilken straffereaksjon han vil få.