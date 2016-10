Angrep vekter med champagneglass på Kiel-fergen - dømt til fengsel i 3,5 år

Det som skulle være en hyggelig tur med Kiel-fergen i april endte opp i arresten for den 41 år gamle spanjolen.

Den 25 år gamle vekteren som ble angrepet ble fløyet til sykehus i Göteborg med omfattende skader på øye. Han er i dag blind på det ene øyet.

Hadde høy promille

Festen med vodka og champagne startet ved 16–17-tiden på lugaren til 41-åringen før den fortsatte på baren i Color Lines ferge mellom Kiel og Oslo. 41-åringen var i følge med noen venner. Ved 01.30-tiden oppsto det en uoverensstemmelse mellom et samboerpar i følget. Dette utviklet til en høylytt verbal krangel mellom paret.

Den 25 år gamle vekteren grep da inn og skilte paret. Mens vekteren snakket med mannen som hadde kranglet, kom 41-åringen bakfra og angrep vekteren med et champagneglass. Vekteren ble truffet hardt i øyeregionen.

Gjerningsmannen ble etter dette pågrepet og satt i båtens arrest. Retten anslår at han hadde 1,8 i promille da han ble pågrepet. Dette på bakgrunn av blodprøveanalysen som viste 0,63 i promille 12 timer senere.

Innrømmet delvis skyld

Da mannen kom til Oslo ble han pågrepet av politiet og satt i varetekt. Siden 41-åringen har bodd i Norge i kort tid, har han sittet i varetekt frem til saken nylig ble behandlet i Oslo tingrett. Politiet var nemlig redd for at mannen skulle reise tilbake til Spania.

I Oslo tingrett forklarte den tiltalte at han ikke husker noe særlig fra denne episoden. Han har heller ikke kommet med en god forklaring på hvorfor han angrep vekteren.

41-åringen erkjente straffskyld for at han uaktsomt hadde forvoldt grov kroppsskade. Aktor mente derimot at 41-åringen var klar over hvilke skader champagneglasset kunne påføre offeret, og at han derfor ikke var uaktsom.

Retten har nå konkludert med at tvilen her må komme tiltalte til gode. Derfor ble dommen satt til fengsel i tre og et halvt år, noe som er seks måneder kortere enn aktors påstand. Det at mannen ikke er straffet tidligere, talte også for en mildere reaksjon enn aktors påstand.

Han må i tillegg betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret som ikke vil få synet tilbake.

Ikke uvanlig med slåsskamper

– Det er ikke uvanlig med voldsepisoder på cruiseskip, men denne er blant de alvorligste fordi fornærmede mistet synet på det ene øyet, sier politiadvokat Bente Vengstad, som var aktor i saken.

Hun er ikke fornøyd med at 41-åringen ble dømt etter en mildere paragraf enn det han var tiltalt for.

– Nå skal statsadvokaten vurdere om saken blir anket, sier Vengstad.

Anker dommen

41-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sier at dommen blir anket.

– Han er ikke dømt for forsettlig grov legemsbeskadigelse, slik tiltalen lød på. Alvoret av skaden var hverken tilsiktet eller noe han forutså. Derfor har tingretten gjort en riktig skyldvurdering. Straffen ble derimot høyere enn det den burde ha vært, sier Furuholmen.

– Men det ble jo seks måneder mindre enn aktors påstand. Hva sier du til det?

– Aktor tok utgangspunkt i tiltalen, men min klient ble ikke dømt for den strengeste paragrafen. Derfor burde straffen være lavere, svarer Furuholmen.