Anklager Lippestad for forskjellsbehandling: – Noen har bedre kontakter på Rådhuset enn andre

– Det lukter forskjellsbehandling fordi noen har bedre kontakter på Rådhuset enn andre, og fordi noen utesteder er mer populære enn andre. Det mener jeg er ganske uholdbart, sier bystyrerepresentant og medlem av helse- og sosialkomiteen Erik Lunde (KrF) til Aftenposten.

Bakgrunnen er at Blå i sommer fikk beskjed om at de ikke ville få fornyet sin skjenkebevilling, som gis for fire år om gangen.

Denne uken ble det klart at skjenkebevillingen blir fornyet for ett år:

Her lukter det uakseptabel forskjellsbehandling lang vei. Byrådet må forklare seg for bystyret. https://t.co/nMtkiNTBPC — Erik Lunde (@eriklun) September 30, 2016

Sier byrådet ikke skal behandle skjenkebevillinger

I et spørsmål Lunde stilte byråden i sommer, understreket byråden at det er Næringsetaten som har all myndighet til å gi skjenke- og serveringsbevillinger, og at byrådet av prinsipp ikke vil realitetsbehandle søknader.

«Utover dette vil jeg allikevel nevne at Næringsetaten har en plikt til å vurdere alle sider av en sak», skriver byråden videre.

– Sett utenfra og basert på de svarene jeg har fått, ser det ut som om det er et politisk ønske som ligger til grunn for at Blå har fått beholde sin skjenkebevilling, til tross for at politirapporten er en av de mest alvorlige vi kan huske i helse- og sosialkomiteen, mener Lunde.

Lippestad: – Ni andre steder fikk forlenget med ett år

Skjenkebevillingen gis vanligvis for fire år av gangen. 1600 søkte og fikk fornyet skjenkebevilling for fire år. 157 utesteder fikk forlenget skjenkebevillingen til september, og av disse igjen fikk ti utesteder skjenkebevilling for ett år - ett av dem er Blå.

Det skjedde etter dialog mellom bransjen og Næringsetaten, understreker Byråd Geir Lippestad (Ap).

Han svarer kategorisk «nei» når Aftenposten spør om han har vært involvert i at Blå fikk ny skjenkebevilling.

– Det har jeg ikke vært involvert i. Næringsetaten har gjort en vurdering om vedtak om ett års bevilling. Jeg har ikke vært involvert i noen av de ti sakene. Jeg har vært på en debatt med bransjen og andre på Blå, men jeg har ikke vært inne i saksbehandlingen i det hele tatt.

Hvorfor ville politiet frata Blå skjenkebevillingen? Svaret får du her.

Rolf Øhman

– Helt i tråd med alkoholpolitikken i Oslo

Han svarer følgende på kritikken fra Lunde i KrF:

– Dette er helt i tråd med den alkoholpolitiske handlingsplanen vedtatt i bystyret, hvor dialog med næringen vektlegges og hvor man kan gi bevilling for en kortere tidsperiode for de utestedene man vil følge særlig godt opp.

– Næringsetaten baserte sitt første varsel til Blå på en rapport fra politiet. Senere får de en ny rapport fra politiet, hvor de konkluderer med at lite har endret seg. Likevel får Blå fornyet skjenkebevillingen for ett år. Du sier det skjer uten at du har vært involvert?

– Nei, naturligvis har jeg ikke det. Det jeg tror Lunde ikke har sett, er at man legger vekt på politiets rapport. Det er derfor skjenkebevillingen kun er fornyet med ett år, og ikke i fire år som er det vanlige. Man lytter til rapporten fra politiet, men det er Næringsetaten som gir bevilling, sier Lippestad.

– De må ta en bredere vurdering når de fatter et vedtak, og da har de gitt bevilling til dette stedet og ni andre utesteder i kun ett år. Alle andre har fått bevilling i fire år.

Sturlason/Oslo kommune

Vil kalle inn Lippestad til komiteen

Lunde i KrF sier han vil kalle inn byråden til Helse- og sosialkomiteens møte 12. oktober.

– Det slår beina under skjenkepolitikken vår. Da vi satt i byråd var poenget å være strenge mot de useriøse aktørene, så de som driver seriøst og godt kan få et konkurransefortrinn.

– Mener du Blå driver useriøst?

– Politirapporten er alvorlig og tyder på at det ikke har vært god drift. På mange divisjoner driver Blå seriøst, og det er en grunn til at det er en viktig institusjon i Oslo. Men jeg er opptatt av prinsippet om likebehandling.

Eyvind Brox, daglig leder på Blå, ønsket ikke å kommentere utspillet fra Lunde.