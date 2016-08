Anmeldelse: Edruelig sesongåpning i Operaen

Fakta: Orfeus og Evrydike Urfremført 1762 Sesongpremiere Den Norske Opera og Ballett: 27. august 2016 Musikk: Christoph W. Gluck Libretto: Ranieri de' Calzabigi Med: David Hansen, Vigdis Unsgård og Vera Talerko, Operakoret, Nasjonalballetten Regi/koreografi: Jo Strømgren Musikalsk ledelse: Rinaldo Alessandrini Kostymer: Bregje van Balen Lysdesign: Stephen Rolfe

Da Christoph Willibald Gluck fikk urfremført sin versjon av den klassiske myten Orfeus og Evrydike i Wien i 1762, var det som den første av Glucks såkalte reformoperaer.

Gluck hadde sett seg lei på urealistisk italiensk opera som dominerte scenene – fjollete komikk og et sangerfokus som i mange tilfeller overskygget det dramatiske innholdet.

I Orfeus og Evrydike går Gluck tilbake til røttene i gresk drama. Operaen har bare tre solister, Orfeus, Evrydike og Amor, han henter inn det klassiske greske koret som fungerer som moralsk kommentator, og lange instrumentalpartier gir rom for meningsbærende dans.

Operaen har vært en del av standardrepertoaret siden uroppføringen, men selv i dag oppleves den som annerledes.

Den enkle historien om Orfeus som får reise til underverden for å ta med seg sin elskede Evrydike tilbake til de levendes verden, er velkjent – haken er at han ikke får se på henne på vei tilbake. Men i stedet for å la hjerteskjærende arier illustrere Orfeus’ smerte, krever Gluck at vi stoler på teksten og det dramatiske forløpet.

Det kan oppleves merkelig å ikke få leve seg inn i følelsesmalende arier på samme måte som hos Mozart eller Händel, og Glucks oppbrudd føles dermed relevant selv i dag.

Erik Berg

Edruelig uttrykk

Likevel når ikke dramatikken helt utover scenekanten under denne sesongåpningen.

Glucks nøkterne kildemateriale er utfordrende i utgangspunktet, men bæres av Orfeus, denne gangen sunget av kontratenor David Hansen. Hansen er et av Operaens virkelige gullkort, men fremstod som litt stiv i uttrykket gjennom store deler av premieren.

De to kvinnelige solistene, Vigdis Unsgård og Vera Talerko, begge solistpraktikanter denne sesongen, hadde større uttrykksspenn. Særlig latviske Talerko fascinerte som Amor, med antydninger til en virkelig stor stemme.

Tidligmusikkspesialist Rinaldo Alessandrini får orkesteret til å låte klart og friskt, men avstanden til andre operakomponister fra samme tid blir påfallende. Dette er ikke sprudlende musikk, men forblir edruelig, på grensen til kjølig.

Det er møtet med balletten som er det mest spennende. Koreograf og regissør Jo Strømgren lar Nasjonalballetten både illustrere og kommentere handlingen.

Danserne sørger for at forestillingen hele tiden balanserer på grensen til parodi, med påklistrede smil og «tada!»-bevegelser. Det setter en frisk smak særlig på det avsluttende og ukritiske hurra-koret som synger om hvordan kjærligheten seirer.

Symbolsk fellesstart

Operaen ble sist satt opp i 2013, som Strømgrens operaregi-debut, og selv om det er en gjennomført og interessant, egenprodusert forestilling er det ikke akkurat et fyrverkeri av en sesongåpning.

Samtidig holder den en viss symbolikk: Samarbeidet mellom Nasjonalballetten og Nasjonaloperaen var noe av det første Per Boye Hansen og Ingrid Lorentzen bestemte seg for da de tiltrådte som henholdsvis opera- og ballettsjef.

Hansen går av til sommeren, og dette var dermed deres siste sesongåpning sammen.

At det gjøres med en ballett/opera-fusjon er en fin, siste fellesstart.