Ansatt skadet i butikkran i Oslo

– Det er alvorlig og grovt, med tanke på at det ble brukt kniv – og at fornærmede ble påført et kutt. Fornærmede er kjørt til legevakten for undersøkelser, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til Dagbladet.

Tre gutter ble arrestert i en leilighet på Galgeberg og kjørt i arresten, meldte politiet på Twitter. Gjerningsmennene hadde fått med seg noen varer fra butikken og et ukjent pengebeløp.

Politiet har nå gjennomført vitneavhør på stedet.

– Vi jobber videre med saken i natt, så vil ransgruppen overta saken i på dagtid fredag, sier Hekkelstrand.