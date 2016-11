Arkitekter aksjonerte mot Statsbygg

Sist mandag var det frist for å sende inn høringsuttalelser i forbindelse med forslag til reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet. Mange benyttet den muligheten.

– Det ser ut til at vi har fått i underkant av 200 høringsuttalelser, sier På Weiby, kommunikasjonsleder for prosjekt nytt regjeringskvartal i Statsbygg.

I bunken med høringsuttalelser finner vi avsendere som blant annet Oslo kommune, Riksantikvaren, byantikvaren, Støttegruppa for 22. juli, Svenska kyrkjan, for å nevne noen. Og Oslo Arkitektforening (OAF). Og nettopp OAF får litt av «æren» for at 130 av vel 200 uttalelsene som er kommet, er nærmest klin like.

– Mange av innspillene, jeg vil anslå rundt 130 av dem, enten er helt eller tilnærmet likelydende. Dette er uttalelser fra privatpersoner som handler om å bevare Y-blokken. Det tyder med andre ord på at dette er blitt kopiert av flere og sendt videre, sier Weiby.

Rett før fristens utløp arrangerte Fortidsminneforeningen en aksjon utenfor Y-blokken i regjeringskvartalet, for å markere sin misnøye mot forslaget fra Regjeringen om å rive det ikoniske bygget.

I forlengelse av dette gikk Caroline Støvring, leder av Oslo Arkitektforening, ut med en oppfordring til alle om å skrive til Statsbygg innen utløpet av høringsfristen. Her ba hun publikum om å etterlyse at også Y-blokken må inngå i den kommende plan- og designkonkurransen.

Veldig positivt

– Oi, det synes jeg er positivt. Jeg visste at noen kom til å sende inn sine merknader, men at så mange valgte å gjøre det, er gledelig. Det er viktig at folk flest, ikke bare politikerne, også får uttalelse seg i en så viktig sak, sier Støvring.

Det som i utgangspunktet først var tenkt som en privat oppfordring på hennes Facebookside, ble senere delt av mange.

– Men oppfordringen er jo også tråd med hva Oslo Arkitektforening mener. En tilsvarende oppfordring ble derfor også lagt ut på våre Facebooksider, sier hun.

Støvring mener dette vitner om et stort engasjement blant folket.

– Jeg tror absolutt ikke kampen om å bevare Y-blokken er over, selv om Oslo kommune med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, ikke ønsker å bevare bygningen. Alle de andre partiene ønsker det motsatte, sier hun.

Fortsetter kampen

Støvring setter sin lit til at regjeringen tar hensyn til Riksantikvaren forslag om å fjerne den ene «armen» mot Deichman, slik at Y-blokken omdannes fra en Y til et C-formet bygningsvolum.

– Dette forslaget er noe Regjeringen ikke kan se bort ifra. Y-blokken er et veldig spesielt bygg, derfor synes jeg forslaget fra Riksantikvaren bør veie svært tungt i denne saken. Det viser at det finnes muligheter som vi må kunne forvente at Statsbygg og departementet svarer på, sier hun.