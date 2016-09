Barna ble servert av Norges kokkeelite. På menyen: Maur og blekksprut

Maur, blekksprut og pizza.

Det var noen av smaksalternativene barna kunne velge mellom da stiftelsen «Geitmyra matkultursenter for barn» inviterte til kokkefest søndag formiddag.

– Jeg visste ikke at det var mulig å spise maur. Det var litt ekkelt først, men så smakte det ganske godt faktisk, sier Johanne Sophie Engh Eggen (12).

På det lille gårdsplassen stimler barnefamilier rundt stander som blant serverer grillet blekksprut, is laget av flytende nitrogen og rykende fersk italiensk pizza rett fra bakerovnen. Der det er mulig blir barna involvert i matlagingen sammen med noen av Norges beste kokker.

– Dette arrangementet handler om å sette barna i sentrum. Vi vil at barn skal ta del i matkulturen og smake på ting de kanskje aldri ellers hadde fått gjort, som blekksprut og maur, sier Andreas Viestad.

Kokk, forfatter og matskribenten er grunnleggeren av stiftelsen «Geitmyra matkultursenter for barn» som driver opplæring om mat og matlaging gjennom skole, barnehage og fritidskurs. Søndagens matfestival markerte senterets 5-årsjubileum.

200 meter lang kø

– Matkultur og gourmetmat blir ofte sett på som noe som kun er for voksne, men vi tror det er like viktig å involvere barna. Utforskning av nye smaker gir forhåpentlivis et rikere matmiljø i fremtiden, mener Viestad.

Det gratise arrangementet tiltrakk seg mange barnefamilier denne solrike søndagen. Køen stod på et tidspunkt 200 meter nedover fra Geitmyra gård, og i løpet av det tre timers lange eventet hadde over 2200 mennesker stukket innom, ifølge arrangørene.

Kanskje ikke så rart når det var landets kokkeelite var samlet for å lage mat til og sammen med barna. Kokkelandslaget, Even Ramvik, Tom Victor Gausdal og Jan Vardøen var noen av navnene som frivillig stilte opp søndag formiddag.

Skal bli kokker

På et av bordene på gårdsplassen ble barn under kyndig veiledelse instruert i ulike kutteteknikker av frukt.

– Jeg har fått smakt på masse forskjellige i dag og har lært veldig mye, sier Anne Sofie Gordoncillo (8), og smiler opp mot kokk Maren Bjerkli som hjelper henne å holde de skarpe knivene.

– Barn spiser mye ferdigmat nå, så få være med å inspirere barn til å bli glad i annen type mat også er veldig viktig, synes jeg, sier Bjerkeli.

Litt bortenfor kan plutselig noen høye hvin høres. Der har Johanne Sophie Engh Eggen (12) og Lea Friis-Henriksen (11) fått blekkspruten som kokkene fra Happolatti snart skal grille, i hendene.

– Det var veldig kult, men også veldig ekkelt. Den var fryktelig slimete, forteller sistnevnte.

De to bestevennene er imponert over hva de har sett av de profesjonelle kokkene på matfestivalen. Nå har de et klart mål for øye.

– Vi vil bli kokker. Det virker veldig gøy å lage god mat og gjøre folk glade, slår Lea Friis-Henriksen fast.