Barnehage brant i Oslo

Det brant kraftig i Voldsløkka barnehage for hørselshemmede barn i Uelands gate 78, og det var en stund frykt for at ilden skulle spre seg. Det er foreløpig ikke klart hvor omfattende skadene på bygget er.

– Vi har fått melding om at de har kontroll over ilden. Det brant friskt da brannmannskapet kom til stedet, men nå er det ikke lenger synlige flammer, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Da brannvesenet kom fram til barnehagen, var den overtent. Det var en stund fare for at flammene skulle spre seg til parkerte biler i nærheten. Det var også betydelig røykutvikling og politiet ba derfor beboere i området om å lukke vinduene.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 1.18. 27 minutter senere opplyste brannmannskapet at de hadde kontroll på ilden.