Barnehager i Oslo vil ha gjerder mot sprøyter, narkotika og avføring

Det er ikke for å holde barna inne at Akersløkka og Grünerhagen barnehager langs Akerselva søker om å få gjerde inn områdene sine. Det er for å holde uønskede besøkende på to og fire ben ute.

Begynner dagen med inspeksjon

Sprøyter, avføring fra både dyr og mennesker og matrester. Det er hva som ofte møter barnehageansatte når de kommer på jobb om morgenen. De må gå over uteområdene for å forsikre seg om at det er forsvarlig å slippe ut barna.

Problemet handler om bostedsløse, men ikke bare om dem. På Grünerløkka blir problemet ikke mindre når grillene fyres opp i bydelens grøntområder.

Det er ikke bare i sentrum de sliter med tilgrisede barnehager.

Barnehager bruker titusener i måneden i enkelte perioder på å få spesialister til å fjerne spesialavfall fra sine områder.

Jan Tomas Espedal

Problemet gjelder de fleste barnehagene i bydel Grünerløkka, får Aftenposten opplyst.

Avføring og forsøpling

– Et stort problem er at det har vært avføring fra mennesker. De andre store utfordringene er forsøpling, depot av narkotika og brukte sprøyter, sier oppvekstdirektør Anita Lisbakken i bydel Grünerløkka til Aftenposten.

For tre barnehager i bydel Grünerløkka er problemene blitt så store at bydelen nå har bedt om å få satt opp høye gjerder for å hindre uvedkommende i å komme inn etter stengetid.

Tilgjengelighet

– Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten etter vanlig åpningstid. Lokale barn skal kunne komme hit og leke. Men det er ikke greit å bruke uteområdene når de har vært tilgriset. Det er en vanskelig balansegang, sier Lisbakken.

Bydelen jobber nå med å finne en løsning som lar folk bruke uteområdene uten at de tilgrises.

Flere barnehager bruker i dag vektere på kveldstid, men problemet er i enkelte barnehager blitt så stort at det ikke er nok, mener bydelen.

– Det er flere forskjellige grupper som bruker uteområdene. De som bruker det som overnattingssteder og gjør fra seg, er i hovedsak bostedsløse tilreisende. Men depotene for narkotika og sprøytespissene tror vi tilhører andre grupper, sier Lisbakken.

Gjerdet inn

I Espira barnehage i Hausmanns gate leker barna ute bak høye glassvegger. Disse veggene ble montert før Espira tok over driften. Dagens drivere kjenner derfor ikke til hvorfor de opprinnelig ble satt opp.

– Vi kan ikke risikere at barn har mulighet til å komme over gjerdet og ut i sterkt trafikkerte Hausmanns gate. Jeg vil tro det var hensikten med å bygge gjerdet. Det er trafikk på alle kanter, sier barnehagestyrer Ida Cecilie Gullaksen.

Området barnehagen ligger i, er belastet med blant annet rusmisbrukere.

– Vi ønsker så klart ikke at det ligger sprøytespisser eller avføring i barnehageområdet. Vi har Eventyrbrua og Akerselva som nærmeste nabo, så det er mye å forholde seg til med hensyn til barnas sikkerhet, sier Gullaksen.

Hun forteller at de har hatt nær dialog med sameiet i nærheten om hvordan de kan bruke uteområdet etter stengetid.

– Vi er åpne for å gi tilgang når vi har stengt, men det må skje mot at brukerne sørger for vakthold ved portene og tar ansvar for at det blir stengt når de går, sier hun.