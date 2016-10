Bærumskvinne dømt til syv og et halvt års fengsel for narkotikaforbrytelser

Hun er også dømt til inndragning av produksjonsutstyret samt inndragning av over 60.000 kroner som ble funnet på ulike steder i de to leilighetene hun benyttet til produksjon av cannabisplanter.

Kvinnen er kjent skyldig i å ha oppbevart 3,1 kilo amfetamin/metamfetamin, 230 gram kokain og 3,5 kilo hasj, samt 4,8 kilo cannabisplanter, samt for ulovlig oppbevaring, tilvirkning og for å ha overdratt narkotika.

Politiet fant i mai 2014 amfetaminet, kokainet, hasjen og 1,1 kilo cannabisplanter i kvinnens hjem og en mindre mengde cannabisplanter i en bil. På to andre adresser ble det funnet henholdsvis 24 og 56 cannabisplanter.

Påtalemyndigheten mente kvinnen hadde installert teknisk utstyr og dyrket og drev fram cannabisplantene på de to adressene i Oslo.

Retten fant det hevet over enhver tvil at kvinnen var skyldig i samtlige punkter i tiltalen. Kun i inndragningsspørsmålet der retten ikke fant det bevist at kvinnen hadde hatt befatning med narkotika utover det kontantbeløpet som ble funnet i leiligheten, ble aktors påstand ikke tatt til følge. Opprinnelig ville aktor inndra opptil 700.000 kroner.

Siden kvinnen kun hadde tilstått deler av forholdet, ble tilståelsesrabatten redusert til seks måneder.