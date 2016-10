Ble slått med balltre og truet med kniv på Tøyen

Politiet i Oslo opplyser at de fikk melding fra en person mandag kveld. Innringeren opplyste at han hadde blitt slått med et balltre og truet med kniv.

Hendelsen skjedde i en oppgang til en blokk på Tøyen.

To personer er pågrepet etter episoden. De er tatt i arrest og vil bli avhørt tirsdag, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved Oslo politidistrikt.

Han kjenner ikke til hva som skal være motivet for hendelsen.

– De har sannsynligvis kjennskap til hverandre fra før. Dette er noe vi jobber med å få undersøkt, sier operasjonslederen.

Han foreller at de pågrepne er kjent fra «mange type saker» for politiet fra før av.

– Den fornærmede er på legevakt og er lettere skadet. Vedkommende har merker på overkroppen, sier Hekkelstrand.

Han opplyser at politiet fikk melding om hendelsen 20.21 mandag kveld.