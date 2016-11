Det kunne vært i Oklahoma eller Chicago eller Sacramento, men det var i Pilestredet, Oslo, Norway. Et bitte lite stykke Amerika var opprettet midt i Oslo.

Lokalet var stint av kjente ansikter (hvor har jeg egentlig det ansiktet fra?) og enda flere som ønsker å komme i den divisjonen. For noen var kanskje kvelden ett trinn opp. Midt i det hele gikk skolens amerikanske rektor, Curt Rice, og smilte bredt.

Fest OG læring

– Her har vi amerikanske og norske gjester på en storslått feiring denne spennende natten. Vi skal følge med på resultatene fra det amerikanske valget til den lyse morgen. Er det ikke fantastisk? spurte han. Og det var det jo, men hva var det? Seminar eller fest?

– Det er begge deler. Vi skal feste, feire og glede oss, men samtidig er det arbeid og læring. På skolen har vi jobbet mye med valget over lang tid. Dette er toppen av kransekaken på en måte. Akkurat nå er det seminarer og debatter i flere møterom, sa han mens CNN telte ned til første valgdagsmåling på en diger TV-skjerm.

– Dette er fest og læring på en gang, sa rektor mens kunnskapsministeren satt i et annet rom bedrev læring.

– Veldig vanskelig øvelse, sa vi, med solid bakgrunn fra egne feilskjær.

Trener til USA-studier

– Vi klarer det fint, vi gjør det hele tiden, forsikret Hedda Udjus Pedersen og Amalie Lie Tjervåg. De hadde tatt turen fra American College of Norway i Moss.

– Vi skal på college i USA til høsten. Nå forbereder vi oss og studerer amerikansk politikk. Det er mye teori, i dag kombinerer vi fest og læring og får litt praksis, sier de to.

Olav Olsen

Ingen av dem var i tvil om hvem de heier på: – Hillary, så klart!

– Jeg tror du skal slite for å finne kvinner i Norge som støtter Trump etter alt det han har sagt, sier hun som skjuler seg bak Hillary Clintons ansikt.

Uansett hva som skjer til slutt, to ting er helt sikre.

Dame med innflytelse

– Jeg er både norsk og amerikansk, men det siste er jeg innimellom flau over når jeg hører Trump, sier Kari C. Toverud. Hun var en av de få i lokalet som kan gjøre noe med det, som kan påvirke valget så det monner.

– Jeg har stemt i North Carolina, og det er en av de avgjørende vippestatene, et sted hvor hver stemme kan telle.

Mann for sin hatt

Karsten Madsen kan ikke avgjøre valget. Men han følger det, tett og intenst. Dessuten ville han lett vunnet en lokalets-flotteste-hatt-og-slips-konkurranse.

– Jeg kom til USA første gang i 2001, og ble helt forelsket. Til 2004-valget fikk jeg meg dette antrekket, reiste fra Bergen til Oslo og gikk rundt i gatene og markedsførte valget. Nå er jeg innenfor, og invitert hit, sa han fornøyd.

Han forsikrer at han ikke stemmer sånn som hatten antyder: – Det som er under hatten sier at det må bli Hilary!

Og slipset er det samme som i 2004. – Ja, men det er ikke mye brukt. Jeg bruker det kun på valgdagen, én dag hvert fjerde år, sa Madsen mens samferdselsminister Solvik Olsen holdt appell og forsikret at samarbeidet skal fortsette å være godt uansett hvem amerikanerne velger til president.