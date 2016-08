Blodig drama på Røa var fylleslagsmål

Polakken ble funnet blodig og forkommen ved en blodpøl i Røakrysset ved 21.30-tiden søndag kveld. Politiet trodde han var blitt alvorlig skadet med kniv.

Politiet aksjonerte mot huset der polakken kom fra, i Griniveien, og anholdt rundt 20 personer på adressen.

Etter at polakken var undersøkt på sykehuset, kom beskjeden om at han bare hadde lettere skader.

Politiet antar at mannen ble skadet i et fylleslagsmål og av et senere fall.

– Mannen har kommet seg ut av huset der slagsmålet fant sted og ramlet ned en skrent, sier innsatsleder Arve Røtterud til NTB.

Han opplyser at huset i Griniveien på Røa er vel kjent for politiet. Det er et sted hvor det bor et stort antall polske arbeidere, og hvor politiet jevnlig må rykke ut for å stanse bråk, opplyser han.