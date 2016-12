Blokkerte gaten med søppel da det ikke hadde blitt hentet på to uker

Høsten har vært preget av store innkjøringsproblemer for Renovasjonsetatens nye leverandør Veireno, og mange av Oslos innbyggere har opplevd at søppelberget hoper seg opp.

Nå mener kommunen at ting har blitt bedre, men i Kristparken Borettslag på Fredensborg opplevde de likevel at søppelhaugen vokste inn mot jul. Restavfallet som skulle vært hentet 9. desember ble liggende, og klagene førte ikke frem. Lille julaften fikk de nok.

– Vaktmesteren og jeg bar ut søppelsekker med avfall som vi satte i blindgaten utenfor. Vi tenkte at om vi blokkerte gaten, så måtte søppelbilen ta med seg sekkene neste gang den skulle hente avfallet i nabogården, som i motsetning til vårt borettslag har fått hentet avfallet, sier styreleder Joachim Trana.

Renovasjonsetaten: Trolig en glipp

Renovasjonsetaten lover at klager på manglende tømming av restavfall skal føre til tømming påfølgende virkedag, men ifølge Trana førte ikke dette frem.

– Jeg har forståelse for at det kan være krevende med innkjøringen, men det var i oktober. Systemet fungerer ikke godt nok når man klager i to uker uten at det blir fanget opp av kommunen.

– Fra og med 19. desember trådde serviceerklæringen i kraft, og dersom man har klaget etter det, så skal avfallet hentes neste virkedag. Om det ikke har skjedd så dreier det seg sannsynligvis om en glipp, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten.

Ifølge Trana førte den tydelige aksjonsformen, kombinert med vedvarende mas til kommunen, at det ble sendt en søppelbil.

– Etter fem-seks timer klarte jeg å overtale dem til å komme å hente avfallet. Da kom det en bil med én mann som sikkert var like frustert som meg. Jeg hjalp ham å kaste sekkene, så var vi ferdige med det. Men nå håper jeg bare at det faktisk blir tømt etter julen, når vi har fullt opp med ribberester og gavepapir. Hvis ikke blir jeg skuffet, sier han.

Regner med å være i rute neste år

I sin siste statusoppdatering skriver Renovasjonsetaten at overgangen til den nye leverandøren har vært mer krevende enn forventet, men at de regner med å være i rute ved inngangen til 2017. De skriver også at Veireno vil kjøre med full bemanning mellom jul og nyttår, og at de i tillegg vil sette inn ekstra biler.

– Vi fikk siste statusoppdatering i går, og er veldig fornøyde med statusen slik det er nå – det går i riktig retning. Dersom det er noen som har restavfall liggende nå, så må det være helt unntaksvis – det gir ikke et riktig bilde av den overordnede situasjonen, sier Veirenos direktør Jonny Enger.

– Det er 650.000 mennesker og 130.000 søppelkasser i Oslo, og vi kan ikke forholde oss til de enkelte historiene, vi må forholde oss til det overordnede situasjonsbildet, og der er utviklingen positiv, sier han.