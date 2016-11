Boligbrann på Hellerud under kontroll

Klokken 21.40 onsdag kveld var nødetatene på vei etter at de ble varslet om en brann i et rekkehus i Rundtjernveien.

– Vi er på stedet. Det er full fyr i huset og fare for spredning til andre hus, skrev Oslo-politiet på Twitter kort tid etter at den først meldingen ble lagt ut.

Alle som var i boligen har kommet seg ut, sier operasjonsleder Finn Belle til Aftenposten kl. 22.15.

Det samme bekreftes av Brann- og redningsetaten kl. 22.40.

– Vi har ingen indikasjoner på at det er folk inne i huset som brenner. Foreløpige søk vi har gjort for sikkerhets skyld bekrefter dette, skriver etaten på Twitter.

Olav Olsen

Ifølge Aftenpostens reporter på stedet brant det i et enderekkehus. Det var mye røyk og synlige flammer.

Det var greske Alex og hans far, som varslet brannvesenet tidligere onsdag kveld. De bor i nabohuset og skryter av at brannvesenet og politiet var raskt på plass - allerede etter syv-åtte minutter.

De to gikk ut med hageslange for å forsøke å stanse brannen, men det monnet ikke mye.

– Dette er en kraftig brann. Det er sjelden vi ikke har full kontroll over en brann etter et kvarter, det hadde vi ikke her, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Brann- og redningsetaten til Aftenposten.

Kl. 22.30 melder Hovtun at de mener å ha brannen under kontroll og skal klare å begrense den til den ene boligen.