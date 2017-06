Bombealarmen på Grønland: Vil beholde terrorsiktet 17-åring i varetekt

17-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet på Grønland i Oslo lørdag 8. april med det som omtales som en amatørmessig konstruert sprengladning. I tidligere fengslingskjennelser er det kommet frem at 17-åringens forklaring ikke er ansett å være troverdig.

17-åringen har forklart at han hadde bygget spengladningen og sent lørdag kveld hadde tenkt å gå til et sted for å prøve å få den til å gå av.

Anket på stedet

Ved forrige fengsling ble det kjent at mistanken mot 17-åringen var skjerpet. Nå skriver retten det samme, og legger til at det er kommet frem nye opplysninger om 17-åringens forhold til religion som svekker troverdigheten i hans forklaringer.

Oslo tingrett ønsker derfor å fengsle ham i ytterligere to uker, basert på unndragelsesfare og gjentagelsesfare.

17-åringen anket kjennelsen på stedet.

Lørdag 8. april oppdaget politiet 17-åringen som bar på sprengladningen, og pågrep ham. Området ble sperret av og sprengladningen ble detonert under kontrollerte forhold.

17-åringen, som er russisk statsborger, er siktet etter terrorlovgivningen og risikerer en lang fengselsstraff hvis han blir dømt for det han er siktet for.

Advokat Kirsten B. Sigmond understreker at sprengladningen ikke var egnet til å gjøre stor skade, og beklager at gutten må sitte fengslet.

Ekstrem islamisme

17-åringen kom til Vadsø som 10-åring og gjorde seg bemerket som kamsportutøver der før han i fjor høst flyttet til Oslo.

Tre unge menn fra Vadsø koblet til ekstrem islamisme

I 2014 vakte det oppsikt at to menn fra Vadsø hadde reist til Syria for å bli fremmedkrigere. De to var opprinnelig fra Tsjetsjenia i Kaukaus. Én av dem var aktiv utøver i den samme kampsportsklubben som 17-åringen gjennom flere år utmerket seg i.

17-åringen kjente begge de to som reiste. Etter det Aftenposten kjenner til, er det ting 17-åringen skal ha sagt om dette som fikk omgivelsene til å reagere, slik at det ble sendt bekymringsvarsel både til PST og barnevernet.