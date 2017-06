Det bekrefter Oslo brann- og redningsetat overfor Aftenposten i 15.45-tiden. De hadde da ikke kapasitet til å gi ytterligere detaljer, men skriver på Twitter at det brenner i ventilasjonsanlegget i restauranten.

Det er syv brannbiler på stedet.

Oslo-politiet skriver på Twitter at mange har evakuert seg selv fra restauranten, og at det foreløpig ikke er informasjon om at noen er skadet.

Saken oppdateres.