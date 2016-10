Brannvesenet opplyser på Twitter at det brant i noe isopor og bygningsmaterialer. De fikk kontroll over brannen klokken 5.50, og 20 minutter senere var den slokket.

Det pågår arbeid på stedet, og brannvesenet opplyste først at det var fare for at brannen skulle spre seg til skolebygget.

Ifølge politiet oppsto brannen i bakgården på skolen. De fikk melding om saken kort tid etter klokken 5.30 torsdag morgen.