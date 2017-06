Brann på Toppåsen skole i Oslo

Det brenner på Toppåsen skole, melder Oslo-politiet og brann- og redningsetaten. Skolen er en barneskole som ligger mellom Holmlia og Prinsdal sør i Oslo kommune og har 372 elever.

Bilder fra stedet viser store åpne flammer og kraftig røykutvikling. Røyken fra brannen er synlig fra Oslo sentrum.

Rune Åsgård, som bor like ved skolen, forteller at taket på gymsalen raste sammen da Aftenposten snakker med ham like før klokken 15.

Toppåsen skole. Vi er på stedet. Det brenner i gymsalen på skolen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2017

– Full overtenning

– Det er full overtenning i gymsalbygget, sier han til Aftenposten.

Gymsalen ligger ifølge Åsgård rett ved siden av kontorbygningen på skolen.

Åsgård ble varslet av et av sine barn, som så røyk fra bygningen.

– Da begynte det å lukte, og man merket røyken på hele Toppåsen. Alle nødetatene er på stedet, sier Åsgård.

