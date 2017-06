Dekodertrøbbel for GET-kunder fører til problemer for Oslo brannvesen.

Oslos 110-sentral la mandag formiddag ut en melding på Twitter, der de ber kunder av GET-TV om ikke å ringe telefonnummeret på en feilmelding noen opplever.

– Get har trøbbel med noen dekodere, slik jeg har forstått det. Da får deres brukere opp en feilmelding hvor mange tolker at de skal ringe telefonnummeret 1100 for å få hjelp, forteller vaktkommandør Per Harald Jacobsen.

Problemet er at den siste nullen ikke registreres. Dermed havner kundene med TV-trøbbel i stedet hos 110 – brannvesenets vaktsentral.

Jacobsen tør ikke gjette på hvor mange GET-kunder som har ringt inn, men bekrefter at det har vært mange henvendelser.

– Det legger beslag på nødlinjene og operatørene våre. Derfor har vi lagt ut oppfordringen på Twitter og tatt kontakt med GET, sier vaktkommandøren, som håper problemet løses raskt.

For ordens skyld: Telefonnummeret til GET er 21 54 54 54.