«Bilforbudet hørtes enkelt nok ut. Så kom tilbakeslaget».

Slik beskriver The Guardian kampen om Oslos gater som startet da byrådet foreslo bilfritt sentrum innenfor Ring 1.

For da Oslo ville kutte CO2-utslippene ved å fjerne biltrafikken fra en liten del av byen med omtrent 1000 innbyggere som stort sett ikke eier bil, ble ting fort vanskelig.

Signe Dons

I forbindelse med avisens temauke om sykler i byer, får britiske lesere hele historien oppsummert. Inkludert Linda Hofstad Hellelands uttalelse om en «Berlin-mur» mot bilistene og butikkeierne som mente det ville føre til et dødt sentrum.

Men byrådet fortsetter å jobbe for en mer sykkelvennlig by, blant annet med tilskudd til elsykler for innbyggerne.

Og «drivers are by no means off the hook», skriver avisen.

For nå er det fjerning av parkeringsplassene for å få ned biltrafikken som står for tur.

Planene for «minst mulig privatbiler» innenfor deler av Ring 1 skal gjennomføres mer gradvis.

Og til og med butikkeierne er mer fornøyde, skriver den britiske avisen.

Kanskje ser det også lysere ut for sykkelbyen Oslo, som får den internasjonale sykkelprisen «Leadership Award for Cycling Promotion». Men Nederlands ambassadør mener Oslos syklister må lære seg å stoppe på rødt. Og fotgjengerne må ut av sykkelfeltet.