Bydelsdirektøren på Nordstrand slår alarm: Barnehagebarn tilgrises av avføring

Bydelsdirektør Tore M. Andresen tar sterke ord i bruk i et brev til Bymiljøetaten i Oslo 7. april.

Han mener det nå er på tide å slå alarm om et problem som har tiltatt år for år. I år anser han situasjonen som urovekkende.

Saken er at skogsområder i hans distrikt, nærmere bestemt i Ekebergskogen, overfor Gamlebyen, blir hjemsøkt av tilreisende som etablerer overnattingssteder.

Smittefare

Andresen mener det nå har gått så langt at det anses å være smittefare forbundet med tilgrisingen, skriver han i brevet.

– Dette er skogsområder som er nærområdene til boliger og barnehager, og som betyr mye for både turgåing, naturopplevelser og lek, skriver han for å understreke at dette området er viktig for bydelen.

Videre beskriver han at virksomheten er blitt mer organisert. Folk drar med seg plast, papp og byggematerialer på trikken opp til Jomfrubråten eller Sportsplassen og forsvinner inn i skogen. De samme personene tømmer også søppelkasser og containere i nærområdet på jakt etter materialer som kan brukes i bosettingen.

– Barnehager tråkker i skitt

I tillegg rapporterer barnehager om at områdene de går på tur i, og deres vanlige lekeområder ikke lenger kan brukes.

«Det rapporteres om at barnehagebarn tilgrises av avføring og at barnas klær i noen tilfeller må kastes på grunn av dette.», skriver bydelsdirektøren, som har gitt brevet overskriften: «FORSØPLING OG TILGRISING I SKOGSOMRÅDER - BARNEHAGEBARN TRÅKKER I SKITT.»

– Bydelsdirektøren ser seg nødt til å slå alarm, for på tross av all rydding og alle forsøk på å få kontroll over situasjonen, så øker problemet i omfang fra år til år. Det rapporteres dessuten at de tilreisende kommer tilbake så snart en bosetting er ryddet, så det er åpenbart nødvendig med andre og mer effektive virkemidler enn rydding etter at bosettingen er et faktum, skriver han.