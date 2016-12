I bydelen hvor Arbeiderpartiet fikk 41,3 prosents oppslutning ved forrige bydelsvalg, er misnøyen så stor med byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at de nå krever en gransking av henne og kommunaldirektør Endre Sandvik.

Bydelspolitikerne mener byråden og kommunaldirektøren har gjort grove brudd på Oslo kommunes ledelsesprinsipper.

Det eneste partiet i bydelen som ikke ber om en gransking er SV.

Skal vurdere gransking til neste år

Tirsdag behandlet Kontrollutvalget i kommunen saken. Utvalget består av representanter fra alle bystyrepartiene i Oslo. De besluttet å be Kommunerevisjonen om å se nærmere på saken, konkretisere hva som kan granskes og å svare på hvor ressurskrevende det vil være.

Saken skal igjen behandles i Kontrollutvalgets møte 24. januar.

– Vi har bedt om en ny sak. Da får vi vite hvor ressurskrevende en undersøkelse er og hvordan den kan gjennomføres, og dermed et grunnlag for å si ja eller nei. Jeg tror det er overveiende sannsynlig at vi tar saken videre på en eller annen måte, sier leder av Kontrollutvalget Ola Kvisgaard (H).

Medlem i kontrollutvalget Henrik Gjerding (Frp) ønsker ikke å forskuttere om han vil gå inn for en gransking, men karakteriserer saken som spesiell.

– Jeg ser svært alvorlig på henvendelsen fra bydel Bjerke. Jeg har aldri sett noe tilsvarende før, sier han til Aftenposten.

Skam ble tema da bystyret vedtok budsjettet: Ordføreren ba bystyremedlemmene om å dempe referansene

Reagerer på byrådens uttalelser til Dagbladet

Bakgrunnen for saken er en serie kritiske artikler i Dagbladet.

Avisen har undersøkt hva som skjedde da en gutt med autisme og downs syndrom ble flyttet fra hjemmet til fostermoen, og forholdene ved omsorgsboligen «Villa Eik» i bydelen.

Byråd Thorkildsen har uttalt seg i flere av sakene. Bydelsutvalget mener det er «grunn til å stille spørsmål om hva som egentlig har vært byrådens motiv når hun har uttalt seg til Dagbladet.»

Mener byråden ikke burde kommentert Facebook-innlegg

De reagerer kraftig på stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap), som gjennom året har kommet med hard kritikk på Facebook av administrasjonen og den politiske ledelsen i bydelen.

Han har blant annet skrevet at bydelen burde settes under administrasjon av byrådet, at den politiske ledelsen med Arbeiderpartiet i spissen er en «ynkelig gjeng» som burde byttes ut og at bydelsdirektøren burde få sparken.

Freddy de Ruiter sier til Aftenposten at han synes kravet om gransking blir «en parodi».

– Jeg står hundre prosent inne for alt jeg har sagt, og jeg kunne sagt mye mer. De burde skamme seg, sier de Ruiter.

Inga Marte Thorkildsen (SV) kommenterte et innlegg hvor De Ruiter hevder at bydelsadministrasjonen og politikerne «sparker de som ligger nede».

I innlegget skriver De Ruiter blant annet at «det ser ut for at barnevernet og bydelen slipper unna med dette lovbruddet».

Bydelsadministrasjonen og politikerne i Bjerke mener at byrådens kommentarer er med på å legitimere kritikken fra De Ruiter.

Mener bydelsdirektør ble presset til å gå av

I tillegg hevder de at kommunaldirektør Endre Sandvik presset bydelsdirektøren til å gå av, etter at han angivelig skal ha fått «politiske signaler» fra byråden.

De hevder også at byråden og kommunaldirektøren med vilje har påvirket resultatet da Internrevisjonen, som ligger under byrådet, gransket bydelen tidligere i år. Granskingen var et resultat av artiklene i Dagbladet.

Der ble det blant annet vist til en spørreundersøkelse blant de ansatte, hvor Internrevisjonen mener resultatene tyder på at «bydelens ledelse i for liten grad er mottagelig for konstruktiv kritikk.»

SV: Ble ikke spurt om å være med

Ingen av gruppelederne i bydelsutvalget Aftenposten har vært i kontakt med ønsket å kommentere saken. Leder av bydelsutvalget, Bjørn Lundberg (Ap), har ikke besvart Aftenpostens henvendelser tirsdag og onsdag.

At SV ikke krever en gransking skyldes at partiet ikke ble spurt, ifølge gruppeleder i bydelsutvalget Geirmund Jor.

– Hvorfor er ikke SV med?

– Jeg ble ikke spurt. Det er sikkert en arbeidsglipp, sier han til Aftenposten.

– Stiller du deg bak anklagene i brevet og ville du undertegnet hvis du ble spurt?

– Nå har jeg ikke finlest dokumentet og det er ganske langt. Grunnleggende sett er jeg enig i at mye av det som skjedde knyttet til de hendelsene i sommer ikke var gunstig, sier Jor.

Han ønsker ikke å kommentere de konkrete anklagene de andre partiene nå ønsker at Kommunerevisjonen skal granske.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og kommunaldirektør Endre Sandvik avventer å kommentere saken til Kontrollutvalget har behandlet den, opplyser kommunikasjonsrådgiver Gry Slotterøy i byrådsavdelingen.

