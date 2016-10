– I byen er det lurt å utnytte arealet i kjelleren til bolig. Det kan bli dyrt, men allikevel lønne seg, sier huseieren, Marius Schultz.

Han har nettopp ferdigstilt et prosjekt i en firemannsbolig på Nordstrand i Oslo, der to identiske leiligheter i første etasje hver er blitt utvidet fra 90 m² P-areal til 140 etter at kjelleren ble bygget om. Dessuten ble terrassen trukket inn og omgjort til stue. Nå kan de to leilighetene brukes som de er, med ny interntrapp ned til kjellerboligen, eller deles i fire selvstendige enheter. Endringene er skjedd og boarealet kraftig øket uten at huset har endret fotavtrykk.

Dan P. Neegaard

Det er et såkalt svenskehus i tre fra begynnelsen av 1950-tallet, og naboene i øverste etasje fikk loftsareal i bytte mot det de disponerte i kjelleren. Marius Schultz eide begge boligene på grunnplanet, men har solgt den ene. Han har tidligere erfaring med kjellerutbygging i Ullevål hageby.

En innredet kjeller kan bli selveiet bolig, utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien, og øker verdien på boligen.

Det er fortsatt søknadsplikt

I år er det blitt enklere å bygge kjeller om til boligareal, men man må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Den må være godkjent før boligen tas i bruk.

Fakta: Krav til kjellerboliger Lavere takhøyde og mindre utsyn Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav. Fra 1. januar 2016 er noen av dem endret for at flere skal kunne utnytte areal i kjelleren til bolig. Det er nå tillatt med takhøyde ned til to meter i en innredet kjeller. Kravet til dagslys er oppfylt hvis rommet har rømningsvindu med minste mål som er tillatt. Vinduet trenger ikke ha utsyn. Radonsikring påbudt Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder som før. Kjellere er mest utsatt for radoninntrengning fra grunnen og har oftere forhøyet radonkonsentrasjon i inneluften. Det er lurt å foreta måling og eventuelt iverksette sikring før innredning av kjelleren. Statens strålevern angir 200 Bq/m³ som maksgrense for bolig. Riktig isolering og fuktsikring Den reviderte utgaven av faktaboken Lag rom i kjelleren fra SINTEF Byggforsk viser løsninger som tilfredsstiller det nye lovverket, og hvordan du bygger en leilighet med god planløsning. Boken handler mest om fuktsikre løsninger for vegger og gulv, men inneholder også stoff om romstørrelse, dagslys, rømningsveier, inneklima, radon, ventilasjon, varme, ildstedsregler, oppbygning av ulike typer gulv, innsetting av vinduer, dører og lysgrav. Kilde: SINTEF

Dan P. Neegaard

Arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk mener det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet.

– Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. Vi anbefaler generelt at boliger skal ha en takhøyde på minst 2,4 meter og utsyn gjennom vinduet, sier han.

– Få god romfølelse!

Dan P. Neegaard

I kjellerlokalene på Nordstrand er takhøyden 2,3 meter, noe som er ti cm over kravet til nye boliger og er 30 cm over det nye minstekravet til boligrom i kjeller.

Takhøyden var før 1,9 meter.

– Vi har gravd formidable masser ut av kjelleren og støpt nye gulv. Vi har lagt skikkelig isolasjon, radonsperre og varme under tregulvet, og vi har satt inn så store vinduer som mulig. Jeg synes det er en kjempefordel å slippe lysgraver. Vinduene skal også være rømningsveier, og på soverommene skal vi gjøre det lett å komme til ved å sette opp noe som kan brukes som trapp opp, sier Marius Schultz.

Brannsikring i trapper

Dan P. Neegaard

Fellesrom med trappeganger er med på å gi romfølelse totalt i boligen, mener han.

De gamle trappene ned til kjelleren er bevart og dessuten blitt utstyrt som rømningsvei med forsterkede vegger og ny brannmaling på treverk, og de sterkeste branndørene er satt inn.

Det er strenge krav til brannsikring i trappeoppganger. Nå er det de nye trappene midt inne i leiligheten som kommer i hverdagsbruk.

Kunstfotografen skal imidlertid ha atelier i en del av kjelleren – og da er det greit med inngang fra den gamle trappen.

– Bruk fagfolk

Dan P. Neegaard

Han har brukt arkitekt, interiørarkitekt og prosjektleder som sørget for kvalifiserte håndverkere, og råder andre til å bruke profesjonelle folk til alt grunnleggende arbeid.

Arkitekten har vært ansvarlig utbygger og sendt inn nødvendige søknader, og en brannvernkonsulent har laget en brannsikringsplan for hele tiltaket.

– Det er stort prosjekt å grave ut og bygge opp en kjeller med nytt røropplegg og alt som må til angående vann og kloakk. Jeg vil absolutt anbefale å sette bort oppdrag til fagfolk. Arkitekten og jeg var opptatt av det bygningsmessige, og ønsket at alle nye elementer skulle stå i stil med det gamle huset. Det skulle bli nytt, men ikke for nytt, sier Schultz.

Ønsket fleksible løsninger

Dan P. Neegaard

Det ble lagt stor vekt på planløsningen – med muligheter for å bruke rommene til ulike formål og god plass til å sette inn skap både her og der.

– Det er mye å tenke på og mange hensyn å ta, fra plassering av rør og vinduer til størrelse og fasong på ny trapp og materialbruk i det nye boligarealet. For eksempel vil jeg ha malte plater i tre, ikke gips, på veggene i kjellerboligen, både fordi det ikke hører hjemme i et eldre trehus og fordi jeg generelt ikke liker gipsplater, som det dessuten er vanskelig å henge opp bilder på, sier Schultz.