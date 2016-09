Ved skolestart fikk mer enn 2000 1.-klassinger i bydelene Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Alna tilbud om gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen (AKS, også kjent som SFO).

I Oslo-budsjettet, som legges frem i dag, kommer det frem at Bjerke er neste bydel ut.



Det betyr at 1.-klassingene ved Løren, Refstad, Vollebekk (ny skole), Årvoll, Tonsenhagen og Veitvet inkluderes i ordningen høsten 2017. På skolene som allerede er en del av ordningen, vil ordningen gjelde både 1. og 2. trinn fra neste høst. Prislappen totalt i 2017 blir på 57,4 millioner kroner.

Klikk deg inn på kartet («Utforsk kartet») for å se hvilke bydeler/skoler som omfattes av byrådets ordning. Du kan også bruke søkefeltet øverst til høyre.

I byrådserklæringen står det at byrådet gradvis, og innen 2018, skal innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1.–4. trinn i Alna, Grorud, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, samt på enkelte skoler i Østensjø og St. Hanshaugen.

Det betyr at ordningen må trappes opp kraftig skoleåret 2018/2019, for at byrådet skal komme i mål med dette løftet.

Startet som forsøk på Tøyen og Mortensrud

I 2012 gikk 43 prosent av 1.-klassingene på Tøyen på Aktivitetsskolen, men etter at skolen fikk gratis halvdagsplass, som en del av Tøyenløftet, økte oppslutningen til 100 prosent. Samme utvikling så man på Mortensrud.

Det var SV som fikk gjennomslag for dette i Munch/Tøyen-avtalen med det daværende borgerlige byrådet i Oslo, og i valgkampen i fjor, og de påfølgende byrådsforhandlingene, var dette en av de viktigste sakene for ordfører Marianne Borgen (SV) og hennes parti.

Bakgrunn: På Bygdøy, Korsvoll og Lilleaker går samtlige 1.-klassinger på Aktivitetsskolen. På østkantskolene Rommen, Vahl og Gran deltar under halvparten.

Linderud og Møllergata med i statlig satsing

Tøyen, Vahl og Mortensrud beholder gratis kjernetid på AKS for 1.–4. trinn, mens Linderud og Møllergata er med i en statlig satsing som gir gratis kjernetid på AKS for 3. og 4. trinn.

Gratis kjernetid innebærer at eleven kan være på AKS inntil 12 timer pr. uke.

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er, ifølge kommunens egne nettsider å:

Å styrke elevenes språkferdigheter

Å øke deltagelsen i AKS

Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

